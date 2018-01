Dicas pra economizar na Black Friday

Semana de Black Friday, ano sim, ano não, causa uma enxurrada de reclamações por falsas promoções, entregas atrasadas e por aí vai. Para quem pensa em comprar algo, há dicas pra economizar nesta Black Friday e não cair numa “Black Fraude”.

A primeira dica é pesquisar preços, não só entre as lojas, mas também o preço histórico. O ideal é chegar na semana de compras já com a lição de casa pronta, mas se não pesquisou até agora há como fazer isso. No site Zoom, o consumidor consegue fazer as duas pesquisas.

Para evitar problemas de fraude, o consumidor deve estar atento para comprar de uma loja confiável. Nessa tarefa, a ajuda vem do Procon. O órgão de defesa do consumidor atualiza regularmente uma lista de sites não confiáveis, seja por haver relatos de fraude ou por acumularem muitas reclamações dos consumidores. Outro cuidado é tirar print de todo o processo: desde a tela da promoção até o final da compra. Isto serve como prova em uma eventual cobrança indevida.

Ainda sobre o processo de economizar vale atenção para dois itens: forma de pagamento e taxa de entrega. Algumas lojas oferecem um desconto maior caso o consumidor pague à vista ou no boleto. Cheque se isto é possível na loja que escolheu.

A taxa de entrega é importante porque, dependendo do valor, pode ser interessante optar por um site ou outro. Na decisão também vale se atentar à data de entrega, pois se a pessoa do item para o curto prazo, vale a pena optar pela loja que tiver prazos de entrega mais próximos.