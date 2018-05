Dólar caro X Viagem marcada

Dólar caro e você tem viagem marcada? Fica calmo! No vídeo abaixo, nós do Econoweek vamos te ajudar a resolver esse dilema de como se comportar nessa hora. Dica de bolso: a prioridade é a sua viagem!

Todo mundo está vendo que de repente o dólar começou a subir muito. Se você também está preocupado com isso, provavelmente é porque você está pensando em viajar para o exterior e ainda não comprou dólar.

Você tem algumas situações. A primeira, se a sua viagem é amanhã, não tem mais jeito: vai ter que comprar o dólar mais caro do que há uns dias e, infelizmente, isso será inevitável.

Se a sua viagem é daqui a mais tempo, você tem algumas situações possíveis. Você pode ter todo o dinheiro ou ainda não; e você pode comprar tudo de uma vez ou ir comprando aos poucos.

Se já tiver todo o dinheiro que vai precisar na sua viagem, a nossa sugestão é: COMPRA TUDO LOGO. Sabe por quê? Porque você não é trader, que precisa ganhar dinheiro com a variação do câmbio. Seu objetivo final é aproveitar a viagem. Então, se cabe tudo no bolso agora, compra logo tudo e se livre dessa preocupação.

Agora, se a sua viagem é daqui a algum tempo, mas você ainda não tem todo o dinheiro, vai comprando dólar aos poucos. Dessa maneira, você vai garantir uma cotação média do dólar e não vai correr o risco de comprar tudo um dia antes da viagem e o dólar estar ainda mais caro.

Mas você poderia parar e pensar “se o dólar um dia antes estiver a metade do preço, eu vou conseguir curtir o dobro a minha viagem e o Econoweek está me dando a dica errada”. NÃO SEJA INGÊNUO! Essa dica é para quem quer viajar, não para quem quer lucrar com a variação do dólar!

O lucro de quem vai viajar é curtir as férias. Se você comprar dólar um dia antes pela metade do preço, sim, vai conseguir aproveitar mais. Mas e se estiver o dobro do preço? Você quer correr o risco de ter que voltar antes ou não ter mais dinheiro para o hotel seu e da sua namorada ou namorado bem no meio da viagem?

Quase todo mundo só tem férias uma vez por ano. Além do mais, apesar de os especialistas fazerem projeções dizendo se o dólar vai subir ou vai descer, você sabe quais são os principais motivos dessa alta do dólar de agora? O ambiente internacional está mais arriscado, e os EUA tem se mostrado mais fortes economicamente frente às outras economias, além de todo o atrito comercial promovido pelo Trump; tudo isso somado ao pessoal aqui dentro do Brasil com mais medo da incerteza de quem deverá vencer as eleições, que vão ser lá no final do ano…

Se o dólar já deu essa alta por causa disso, quem sabe de verdade se ele vai subir ou descer até a sua viagem?!

Antes de comprar seu dólar, não esquece de pesquisar no seu banco e nas principais corretoras e casas de câmbio confiáveis para ver quem faz o melhor preço. E sempre dá aquela choradinha, que você vai garantir um descontinho adicional.

Faça as suas malas e boa viagem!