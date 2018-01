O que não sabíamos aos 20 e poucos anos sobre finanças

Panela velha é que faz comida boa e, em geral, as finanças não fogem à regra. O tempo e, principalmente, o aprendizado com os erros ensinam (e muito) a como lidar melhor com o dinheiro. Então, hoje é dia de entrar no túnel do tempo e recordar o que eu não sabia nos meus 20 e poucos anos e que poderiam, de alguma maneira, ter me ajudado a melhorar minhas finanças. Afinal, apesar de ter aprendido algumas lições quando criança, ninguém nasce sabendo tudo, ainda mais quando se trata de economia.

Os principais erros que as pessoas costumam cometer quando jovens dizem respeito aos investimentos. E isso costuma vir de berço. A caderneta de poupança, apesar de todo o avanço do mercado financeiro, concentra boa parte da renda do brasileiro. Em muitos casos, é até a única aplicação.

Nos últimos tempos, com a queda dos juros e, por consequência, da rentabilidade (atualmente a poupança rende 70% da Selic), ficou mais evidente que o retorno ia de mal a pior. Vale lembrar também que em 2015 a inflação galopante que fechou o ano com uma alta acumulada de 10,67% fez muitos investimentos terem perda real frente à alta dos preços, inclusive a tradicional poupança.

Apesar de ser um investimento, a poupança é uma má aplicação visto que hoje há opções mais líquidas e tão seguras quanto. Aos 20 e poucos anos, porém, costumamos restringir o investimento ao que é conhecido (poupança), ao que os nossos pais fazem. Mas aplicar na poupança significa que você está praticamente somando as reservas, mas não multiplicando o valor de uma maneira inteligente.

Outro equívoco dos jovens é adiar o investimento por achar que a aplicação e diversificação só vale a pena quando a renda for maior. Quando se tem 20 anos, fase do início da vida profissional, a renda costuma ser baixa. Mas tão importante quanto o valor que você investe é a regularidade. Ao invés de esperar somente o 13º salário ou alguma renda extraordinária para investir de uma vez, o mais indicado em finanças é adquirir o hábito de economizar e investir mês após mês.

Até no quesito renda há aprendizados. Já parou pra pensar por quantos anos você fica restrito a somente uma fonte de renda? Quando se é jovem, a pessoa tem disposição. Conseguir um segundo emprego ou freelas com certeza vai fazer com que o objetivo financeiro que o investidor quer alcançar seja atingido mais rapidamente. Porque quando se quer juntar R$ 1 milhão, R$ 2 milhões, …, a meta envolve esforço. E é uma questão de escolha ter esse custo quando se é jovem ou na fase mais velha a um preço bem maior.