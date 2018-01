Qual mês comprar roupa é mais barato?

O Brasil está passando pela maior crise da sua história. Alguns dizem que ela já está chegando ao fim, outros dizem que ela já passou, mas o fato é que estamos com 13 milhões de desempregados e não tem muita gente reivindicando reajuste de salário para preservar o emprego.

Mas como conseguir uma folga no orçamento mensal? Pois é, comprar roupas mais baratas pode ser uma solução. Para isso, além de pesquisar muito, você pode usar a sazonalidade do mercado têxtil a seu favor.

O Econoweek explica como fazer isso em 3 minutos nesse link aqui:

Dando prosseguimento, sazonalidade pode ser resumida na época do ano que se identifica um mesmo padrão de consumo. Em outras palavras, se, por exemplo, em janeiro as pessoas compram muita roupa, o preço tende a crescer. Por sua vez, se em abril a procura cai, o preço deve acompanhar, tornando-se o mês mais indicado para comprar roupa se você quiser economizar um pouquinho.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

E em quais meses temos uma sazonalidade de baixa de preços? É isso que Econoweek responde aqui.

Para identificar o mês de baixa dos preços foram utilizados os dados do índice de inflação oficial do Brasil, o IPCA. Mais precisamente, o grupo Vestuário do IPCA.

Ao colocar em paralelo as curvas anuais dos preços de vestuários, identificou-se que os preços ficam mais baixos em dois períodos de dois meses dentro dos anos. São eles… Janeiro e fevereiro, além de Julho e Agosto. Para mais detalhes e aprofundamento você terá que ver o vídeo. Confira e aproveite para deixar seu comentário aqui.

O conhecimento é sempre uma saída!