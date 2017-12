Tesouro Direto lança novo simulador de investimentos

Não tem mais desculpa pra não investir! Interessados em aplicar no Tesouro Direto ganharam hoje uma nova (e poderosa) ferramenta para se planejar. O site do Tesouro Direto – programa do governo de venda de títulos públicos federais – lançou um simulador turbinado que ajuda tanto pessoas que não sabem qual papel comprar como aqueles que já tem um título preferido, mas tem dúvidas sobre quanto aplicar ou quanto vão resgatar.

O site, que já possuía um simulador mais simples, agora auxilia o investidor a:

✓ Saber qual o melhor títulos de acordo com o seu perfil

✓ Descobrir qual valor será resgatado após escolher algum título

✓ Ver quanto você precisa aplicar pra juntar a quantia que você colocou como meta

O funcionamento é bem simples. Na tela inicial, o interessado opta entre responder algumas perguntas e descobrir o título indicado ou já escolher um papel para fazer a simulação. Se escolher simular, a ferramenta lista os títulos disponíveis do Tesouro Direto de acordo com o prazo (curto, médio ou longo).

Ao selecionar um papel, você tem duas opções: escolher quanto quer investir hoje ou quanto quer sacar no futuro. Uma das novidades é que agora o simulador permite planejar um investimento com uma quantia inicial ou combinando um valor pra começar e um aporte mensal.

Outra inovação é que no final da simulação aparecem as rentabilidades bruta e líquida (aquela descontada de taxas e Imposto de Renda) do título e uma comparação com outras aplicações de baixo risco (caderneta de poupança, CDB, LCI, LCA e fundo DI). Na tela final, em “Ver e/ou alterar parâmetros”, é possível mudar algumas taxas, como a custódia da corretora, a taxa de administração do fundo DI, a rentabilidade da LCI, entre outras.

Um belo incentivo pra começar a planejar o investimento, né? E pra você não inventar outra desculpa pra postergar isso, nós do Econoweek te damos outro estímulo. Respondemos as principais dúvidas sobre o Tesouro Direto que recebemos aqui no canal. Confere aí: