No vídeo logo abaixo, nós do Econoweek fizemos uma pesquisa detalhada, desde a história até a nota dos clientes no Reclame Aqui, a nota e salário dos funcionários no Love Mondays, o tamanho da riqueza do banco e muito mais! Um guia completo sobre o Banco do Brasil!

O Banco do Brasil é hoje o maior banco do Brasil, com a soma de todos os bens e direitos a receber, conhecido como ativo total, de quase R$ 1,5 trilhão, sendo que 54% do BB é de propriedade do Governo, 22% é de propriedade de investidores estrangeiros e 23% de investidores brasileiros.

O Banco do Brasil teve lucro de mais de R$ 11 bilhões em 2017, volume 54% maior que um ano antes. Além disso, o Banco do Brasil está presente em 99,8% das cidades brasileiras e tem 66 milhões de clientes e quase 100 mil funcionários, além de uma rede de atendimento de mais de 64 mil unidades, incluindo 4800 agências, além de 35 mil postos de rede compartilhada, como Lotéricas e Banco 24h.

O BB também está se esforçando para melhorar a sua experiência digital e já dá para fazer várias coisas no app deles, que na Play Store está avaliado com nota 4,5 na média de mais de 1 milhão de usuários. Aliás, 4,5 de 5, que seria uma nota 9 de 1 a 10.

Eles também oferecem uma conta digital, que é a Conta Fácil, que representou 1/3 das contas abertas na maior parte de 2017, onde você baixa esse mesmo aplicativo e faz todo o processo de abertura de conta pelo celular.

Falando em avaliações, o Banco do Brasil tem uma classificação Regular no Reclame Aqui na média dos últimos 12 meses, formando uma nota média de 5,3 de 10. Eles tem 28 mil reclamações lá, sendo que 99,9% delas foram atendidas, 66% foram resolvidas e 58% dos clientes que passaram por ali voltariam a fazer negócios nesse banco. As maiores reclamações no Reclame Aqui foram “Cobrança indevida”, “Mau atendimento” e “Qualidade do serviço prestado”.

E trabalhar lá, será que é da legal? No Love Mondays, o BB está avaliado com 3,7 de 5 estrelas.

Quanto a algumas tarifas, por exemplo, você vai pagar R$ 9,70 para fazer um DOC online, para mandar dinheiro pra conta de outra pessoa. Vai desembolsar R$ 12,40 pelo pacote mais básico de serviços para ter uma conta lá e a anuidade do cartão de crédito mais básico é de R$ 48,00. Mas vale lembrar que dependendo do seu perfil, podem te isentar de algumas cobranças. Então vale a pena dar uma olhada no site do Banco do Brasil ou ir até a uma agência perguntar para o gerente.

E você? Tem conta em qual banco? Tem cartão de crédito? Conta se você está ou não está curtindo o seu banco aqui nos comentários e fica de olho na gente, pois vamos avaliar todos os bancos que você conhece!