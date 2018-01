Após falha, Receita disponibiliza nova versão do programa gerador do IR

Por Bernardo Caram

Contribuintes que ainda não concluíram suas declarações de Imposto de Renda de Pessoa Física de 2016 precisarão fazer download de uma nova versão do programa gerador dos dados. Segundo informou a Receita Federal, um problema na versão disponibilizada até esta quinta-feira fazia com que a verificação do CPF de dependentes não fosse feita com precisão.

Para as pessoas que preencheram a declaração, total ou parcialmente, e ainda não fizeram a transmissão, não haverá perda de dados. As informações serão transferidos para a nova versão. O contribuinte deve baixar o programa atualizado, terminar o preenchimento e fazer a transmissão. Aqueles que tentarem transmitir a declaração feita na versão original do programa receberão um aviso alertando sobre a necessidade de fazer o download da nova versão.

De acordo com o Fisco, quem já transmitiu a declaração não precisa tomar nenhuma providência, já que os dados serão transferidos automaticamente pelo sistema da Receita. As pessoas que ainda não fizeram a download do programa já encontram no site da Receita Federal a versão atualizada do programa, que apresenta uma fase de verificação mais robusta.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Até às 17 horas desta quinta-feira 765 mil declarações foram recebidas pelos sistemas da Receita. O prazo de entrega vai até o dia 29 de abril.