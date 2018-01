Dúvidas IR 2016: Como declarar o FGTS

Confira abaixo as respostas de hoje às dúvidas dos leitores sobre o Imposto de Renda 2016. Os esclarecimentos são feitos pelos tributaristas do Sindifisco Nacional e as perguntas podem ser enviadas para imposto.renda@estadao.com ou para o WhatsApp 94158-9679. Ao final do post, confira vídeo que explica quais rendimentos são isentos de IR. Boa declaração!

No ano de 2015 eu não trabalhei, não recebi um centavo, mas gastei meu FGTS. Como fazer neste caso? Como recebi o FGTS em janeiro de 2015, eu não declarei no IR do ano passado. Como devo declarar agora?

RESPOSTA: Os recursos sacados do FGTS são considerados rendimentos isentos. Portanto, o valor sacado deve ser lançado na ficha “Rendimentos Isentos e Não Tributáveis”, código 03 (Indenizações por rescisão de contrato de trabalho, inclusive a título de PDV, e por acidente de trabalho; e FGTS).

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

GALERIA: Confira as despesas que podem ser abatidas do IR

Minha esposa, que é minha dependente no IR, começou a trabalhar no ano passado, mas seus rendimentos ficaram abaixo do limite que obriga a pessoa a declarar. Sendo a minha declaração conjunta, devo especificar os valores recebidos por ela?

RESPOSTA: Se sua esposa é sua dependente na declaração de ajuste anual, então você deve sim declarar os rendimentos recebidos por ela, independentemente dos limites de não incidência.