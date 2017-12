De dependente de 130 anos a dedução com veterinário

A malha fina da Receita Federal está repleta de casos, no mínimo, curiosos. Com o objetivo de reduzir o imposto a pagar ou aumentar a restituição, alguns contribuintes usam a criatividade na hora de preencher as fichas de abatimentos. A pedido do ‘Estado’, o superintendente da área de fiscalização da Receita em São Paulo, Fábio Kirzner Ejchel, listou alguns exemplos pitorescos.

Um dependente chamou a atenção do Fisco pela idade um tanto avançada: 130 anos. Se existisse, esse brasileiro seria hoje a pessoa mais velha do mundo. Outro dependente constava, ao mesmo tempo, em 80 declarações diferentes. O caso lembra o da empregada doméstica que apareceu nos documentos de 502 contribuintes. A fraude, feita por um contador, foi descoberta pela Receita no início deste ano.

“Mesmo que a declaração tenha sido feita por um profissional, o contribuinte também tem responsabilidade”, destaca Alfredo Madeira Rosa, diretor do Sindifisco Nacional.

Homens sem dependentes já chegaram a informar despesas com ginecologistas, enquanto alguns contribuintes tentaram engordar as deduções com gastos em veterinários. Alguns pais também costumam mudar a data de nascimento dos filhos, que a cada ano ficam mais jovens.