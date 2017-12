Receita abre consulta ao último lote de restituição do IR

(Texto atualizado às 9 horas)

A Receita Federal abriu nesta quarta-feira, às 9 horas, a consulta ao sétimo e último lote de restituições do Imposto de Renda. Ao todo, estão no lote 2,7 milhões de contribuintes, somando mais de R$ 3,4 bilhões.

Para fazer a consulta, o contribuinte deve acessar a página da Receita na internet ou ligar para o Receitafone 146. Foram incluídas no lote restituições que deixaram a malha fina, referentes aos exercícios de 2008 a 2014. O crédito bancários será realizado no próximo dia 15.

A restituição ficará disponível durante um ano. Se o resgate não for feito no prazo, deverá ser requerido por meio do Formulário Eletrônico – Pedido de Pagamento de Restituição, ou diretamente no e-CAC, no serviço “extrato de processamento”.

Malha fina. Segundo o Fisco, 617,7 mil declarações caíram na malha fina, uma queda em relação a 2014, quando 937,9 mil ficaram retidas. O número deste ano corresponde a 2,1% do total de 29,5 milhões (originais e retificadoras) declarações enviadas.

Segundo a Receita, as principais razões pelas quais as declarações ficaram em malha neste ano são omissão de rendimentos do titular ou seus dependentes, com 180.755 declarações retidas (29,3% do total em malha); dedução de despesas com previdência oficial ou privada – 148.334 (24%); despesas médicas – 129.587 (21%); falta de comprovação do Imposto de Renda pela fonte pagadora, inclusive ausência da declaração de rendimentos – 43.886 (7,1%), omissão de rendimentos de alugueis – 34.863 (5,6%) e pensão alimentícia com indícios de falsidade – 32.998 (5,3%).

Os contribuintes que não fizeram as correções na declaração após constatarem erros ou omissões estão na malha fina. Para mudar a situação, terão de atualizar a declaração e esperar pelos lotes residuais que serão liberados a partir de janeiro de 2016.

O primeiro passo para fazer as correções é verificar no extrato de processamento da declaração as pendências ou inconsistências que causaram a retenção na malha. O procedimento pode ser feito no e-CAC. A Receita disponibiliza ainda aplicativo para tablets e smartphones que permite o acompanhamento das restituições. (Por Agência Brasil)