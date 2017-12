Receita abre hoje consulta ao 2º lote de restituições do IR 2015

A Receita Federal abriu nesta quarta-feira a consulta ao segundo lote de restituições do Imposto de Renda da Pessoa Física 2015. Segundo o Fisco, serão pagos R$ 2,3 bilhões a cerca de 1,5 milhões de contribuintes. (Veja abaixo o calendário completo.)

O lote multiexercício contempla também restituições residuais de 2008 a 2014, com pagamentos que somam mais de R$ 200 milhões. O crédito bancário para os contribuintes que estiverem nesse lote será realizado no dia 15 de julho.

Para fazer a consulta, basta acessar a página da Receita ou ligar para o Receitafone (146). Quem estiver com alguma inconsistência de dados pode fazer a autorregulação, por meio da declaração retificadora.

O valor a receber, no caso da restituição do IR 2015, será corrigido em 3,06% (referente à taxa Selic no período entre maio e julho deste ano).

Caso o Fisco não credite o valor, o contribuinte poderá contatar qualquer agência do Banco do Brasil ou ligar para a central de atendimento para agendar o crédito em conta corrente em qualquer banco.

A restituição ficará disponível durante um ano. Se, neste prazo, o contribuinte não resgatar o valor, passa a ser necessário um requerimento por meio de formulário eletrônico disponível no site da Receita.

Calendário de pagamento das restituições:

1º lote: 15 de junho

2º lote: 15 de julho

3º lote: 17 de agosto

4º lote: 15 de setembro

5º lote: 15 de outubro

6º lote: 16 de novembro

7º lote: 15 de dezembro