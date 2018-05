Receita libera R$ 1,4 bilhão no 2º lote do Imposto de Renda

A Receita Federal libera nesta segunda-feira, dia 8, a consulta ao segundo lote de restituições do Imposto de Renda 2013, bem como a lotes residuais de cinco anos anteriores. Cerca de 1,1 milhão de contribuintes receberão do Fisco R$ 1,4 bilhão.

Os valores serão creditados no próximo dia 15 via depósito bancário. Para saber se teve a restituição liberada, o contribuinte deve acessar o site do Fisco ou ligar para o Receitafone 146.

Além disso, é possível realizar a consulta por meio de aplicativos para tablets e smarthphones, com sistemas operacionais Android e iOS (Apple).

Nesta segunda leva do IR 2013, 1 milhão de contribuintes foram contemplados. O valor é corrigido pela taxa básica de juros, a Selic, de 2,21% (referente ao período entre maio e julho deste ano).

As restituições do IR 2013 serão divididas em sete lotes, que vão até dezembro. As datas para os futuros pagamentos são: 15 de julho, 15 de agosto, 16 de setembro, 15 de outubro, 18 de novembro e 16 de dezembro. O Fisco estima que serão restituídos cerca de R$ 12 bilhões aos contribuintes neste ano.

O prazo de entrega do IR 2013 terminou no último dia 30 de abril, mas isso não impede que o contribuinte corrija erros ou insira informações na declaração já enviada, caso julgue necessário. A alteração pode ser feita a qualquer momento, em até cinco anos, desde que o documento não esteja sob fiscalização.