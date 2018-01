Restituições do Imposto de Renda 2016 começam a ser liberadas em junho; veja calendário

Luci Ribeiro

BRASÍLIA – A restituição do Imposto de Renda da Pessoa Física referente ao exercício de 2016 será realizada em sete lotes, no período de junho a dezembro. A informação foi publicada nesta terça-feira no Diário Oficial da União (DOU).

O valor a restituir será depositado ao contribuinte na agência bancária indicada na respectiva declaração do IR, de acordo com o seguinte cronograma:

– 1º lote: 15 de junho

– 2º lote: 15 de julho

– 3º lote: 15 de agosto

– 4º lote: 15 de setembro

– 5º lote: 17 de outubro

– 6º lote: 16 de novembro

– 7º lote: 15 de dezembro

As restituições serão priorizadas pela ordem de entrega das declarações, com preferência para pessoas com idade igual ou superior a 60 anos, portadores de necessidades especiais e contribuintes com doenças graves.

O prazo para envio do documento termina no dia 29 de abril às 23h59. Quem enviar com atraso terá uma multa mínima de R$ 165,74 e máxima de 20% do imposto devido.

Após a entrega, a orientação é que o contribuinte consulte periodicamente o centro virtual do Fisco, o chamado e-CAC. Assim saberá se o documento foi processado corretamente ou se há pendências.