Executivo S.A.

E agora, Abilio?

Com muita emoção. Foi assim o último discurso do empresário Abilio Diniz no comando do Pão de Açúcar. “Deus me fez forte… Vou seguir em frente, não sei como, mas vou“, disse ele, durante assembleia de acionistas na sede da companhia, segundo informou a agência Reuters. A saída do executivo não é surpresa para