Expediente

Governo vai retomar publicação de ‘Lista Suja’ do trabalho escravo

Ministros do Trabalho e da Secretaria de Direitos Humanos assinaram a portaria que autoriza a reedição do índice nesta terça, em Brasília O governo vai voltar a publicar o relatório com o nome de empresas autuadas por manterem trabalhadores em situação de escravidão, a chamada ‘Lista Suja do Trabalho Escravo’. Nesta terça-feira, o ministro do