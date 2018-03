Após semana marcada por propaganda polêmica, Ambev comunica troca de diretor de marketing

Substituição de Pedro Henrique de Sá Earp por Paula Nogueira Lindenberg acontece após polêmica com campanha para cerveja Skol, mas, segundo a companhia, fato não foi responsável pela movimentação



* Atualizado à 0h40 de 16/2

Após repercussão negativa causada por uma campanha publicitária, o Conselho de Administração da Ambev substituiu o atual diretor de marketing da companhia. Em documento disponível no site da empresa, em espaço destinado aos acionistas e investidores, a empresa informa que uma reunião na última sexta-feira, 13, marcou a troca de Pedro Henrique de Sá Earp por Paula Nogueira Lindenberg.

Segundo o documento, esta foi a única mudança realizada no corpo diretivo da fabricante de bebidas.

A substituição ocorreu após uma semana de muita polêmica gerada por uma campanha publicitária, peça encomendada especialmente pela cerveja Skol para o carnaval. O material sugere aos foliões que “deixem o não em casa” durante a festa. A campanha foi duramente criticada pelo internautas, relacionando a sugestão da marca como apologia ao estupro.

Pelo Facebook, as internauta Pri Ferrari e Mila Alves postaram uma foto onde aparecem diante de uma das placas manifestando o seu desagrado. As duas acrescentaram a frase ‘Eu trouxe o nunca’ em cima do anúncio antes de tirar as fotos postadas nas redes sociais.

Em poucas horas a foto recebeu milhares de curtidas e compartilhamentos e espalhou-se também no Twitter, com muitas manifestações de apoio e protestos contra a marca.

Diante da polêmica, a Ambev já tinha mudado a campanha no final da semana passada.

* Em conversa com o blogueiro, a assessoria de imprensa da Ambev informou que a substituição no departamento de marketing da companhia não se relaciona com a repercussão negativa da ação publicitária. De acordo com a assessoria de imprensa, Pedro Henrique de Sá Earp não está sendo desligado da Ambev, mas, sim, expatriado, onde assumirá uma posição global dos Estados Unidos. Ainda segundo a companhia, a movimentação já estava acertada há algum tempo, tendo sido, nas palavras da assessoria, “uma coincidência” o comunicado da substituição pelo Conselho, na sexta, 13, com os fatos da semana.