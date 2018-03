Descontente com imaturidade de candidatos, AkzoNobel coloca fim em programa de trainees

Multinacional acredita que jovens recém-formados não estão prontos para a complexidade da gestão industrial

A temporada de caça por jovens recém-formados chega a sua fase mais animada entre as grandes corporações, mas para AkzoNobel, fabricante holandesa de químicos, essa é uma disputa que não faz o menor sentido.

Cansada de resultados frustrantes ou pouco motivantes na captação de talentos que acabam de se desvencilhar da universidade, a empresa decidiu colocar a mão no bolso e apontar seu programa de recrutamento para um extrato profissional um pouco mais experiente, e consequentemente melhor preparado para os desafios propostos.

Há dois anos, o grupo presente em 80 países optou por abolir seu programa de trainnes e, no lugar, abraçou um projeto que vinha sendo gestado em sua subsidiária brasileira, e que consiste em buscar profissionais entre jovens com cinco, seis ou sete anos de vivência mercadológica, com uma pós-graduação ou um MBA no currículo e, impreterivelmente, escolados em negociações internacionais.

“Queremos um jovem no perfil ‘passaporte na mão'”, conta a Elaine Miranda, gerente de aquisição de talentos da multinacional. “Precisa ser um jovem com um inglês mais que fluente, capacitado para conduzir negociações no exterior, com experiência no mercado e uma pós-graduação ou MBA no currículo”, diz ela.

“Acho que para uma empresa de varejo, o trainee atende muito bem a necessidade. Mas nós, pela complexidade da AkzoNobel, a gente entendeu que esse profissional, depois que passava pelo período de dois anos, ele não estava ainda apto para assumir uma gerencia no porte que a empresa oferece”, afirma a executiva de recursos humanos.

Batizado de Fast Track Management Program (FTMP), o programa é global. Para o Brasil, a meta é buscar até quatro profissionais, mas um quinto e um sexto não é descartado. Nesse caso, o ‘excedente’ pode vir a ser contratado por uma subsidiária internacional da empresa, como já aconteceu no passado com um brasileiro que seguiu diretamente para os Estados Unidos.

A vivência internacional, por sinal, é vendida internamente como o grande atrativo do programa. Com rotação em todas as frentes de negócio da empresa, um dos “estágios” é cumprido no exterior, em um período que vai de oito a nove meses.

“A gente sabe que com 29, 30 anos, muitos já são casados. A gente não arca com as despesas de viagem da esposa, por exemplo, já que não é um programa de expatriação”, afirma Elaine Miranda.

A empresa não fala sobre o programa de remuneração, mas os funcionários são contratados com o cargo de gerente de projetos e, segundo Elaine Miranda, está em linha com os rendimentos de um profissional desse nivel, no mercado.

