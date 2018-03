Indústrias vão perder R$ 65 bilhões com 11 feriados nacionais em 2015

Valor representa cerca de 4,8% do PIB industrial brasileiro, segundo Firjan; feriados estaduais somarão 32 datas

Com três feriados a mais caindo em dias úteis, o calendários está mais generoso para o trabalhador neste ano do que se viu em 2014. Neste ano, serão 11 datas federais, contra as oito de 2014. Isso sem contar os 32 feriados estaduais, fazendo com que o Alagoas desponte como o estado com o menor número de dias úteis do Brasil: 246 dias de trabalho e 15 feriados causando recessos obrigatórios de segunda a sexta.

Com apenas um feriado estadual coincidindo em dia útil, São Paulo terá 249 dias úteis em 2015 (12 dias abonáveis durante a semana) e os estados onde mais se trabalhará neste ano serão Pernambuco, Paraná, Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul, com 250 dias úteis cada e nenhum feriado estadual em datas regulares de trabalho.

Mas, se por um lado os dias de folga em plena semana são aguardados ansiosamente pelo o trabalhador, os empregadores franzem a testa e já fazem as contas do prejuízo. Um levantamento da Firjan divulgado nesta terça estima em R$ 64 bilhões as perdas da indústria com os recessos obrigatórios.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O valor é quase 1,5 vezes a mais que o estimado em 2014, quando os prejuízos foram contabilizados em R$ 45,5 bilhões (fruto de oito feriados nacionais e 30 estaduais em dias úteis).

Em 2015, o rombo representará cerca de 4,8% do PIB industrial brasileiro, frente a 3,6% em 2014. Os dados são do estudo “O Custo Econômico dos Feriados para a Indústria”.

Os estados mais industrializados concentram as maiores perdas em números absolutos. Em São Paulo as perdas podem chegar a R$ 19,5 bilhões; no Rio podem superar R$ 10,1 bilhões; e em Minas Gerais se aproximam de R$ 6,4 bilhões.

Em termos relativos, considerando o PIB e o número de feriados em dias de semana em cada estado, Alagoas apresenta a maior perda – 6,1% do seu PIB industrial. O estado terá quatro feriados estaduais em dias de semana. Já o Acre e o Amapá, que terão três feriados estaduais em dias de semana, podem ter perdas de até 5,7% do PIB industrial.