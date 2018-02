Cresce número de contratações temporárias para Páscoa

Em 2015, serão 25,6 mil empregos, 10,4% mais que no ano passado

Em um ano em que promete ser difícil para o trabalhador, a Páscoa desponta como um alívio, principalmente para quem ainda planeja encontrar uma oportunidade temporária no período.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Segundo estimativas dos fabricantes de chocolate, 2015 deve movimentar um contingente sazonal de postos de trabalho 10,4% superior ao ano passado. Serão 26,5 mil contratações para esta Páscoa contra as 24 mil de 2014 e as 20 mil registradas nos dois anos anteriores.

A explicação para isso, na opinião do presidente da Abicab, que representa a categoria, não passa necessariamente pelo aumento do apetite do consumidor, que deve consumir as mesmas 17 mil toneladas de chocolate do ano passado. A justificativa, diz Ubiracy Fonseca, está no maior número de pontos de venda lançados pelo País ao longo do ano passado, o que exigirá um número maior de promotores para atender a demanda.

“O trabalho no varejo é intenso e, neste ano, este aumento de contratações é devido a um maior número de promotores de vendas. A gente está, no total, em 1 milhão de pontos de vendas pelo Brasil e, em alguns casos, são dois turnos de trabalho. Isso demandará muita gente temporária. A venda de ovos de Páscoa exige uma abordagem do consumidor”, diz Fonseca.

O período de contratação de temporários para a Páscoa teve início em outubro passado, quando o fabricante reforçou sua linha de produção, e segue até o carnaval, exatamente quando são contratadas as equipes de promotores.

Dos 26,5 mil postos de trabalho, Ubiracy Fonseca estima que 40% já foi admitido para o operação na fábrica e os 60% restante serão convocados para o suporte ao varejo.

Sugestões e opiniões para este blog, mande e-mail para renato.jakitas@estadao.com