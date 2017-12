Emprego na indústria cai em outubro pelo sétimo mês consecutivo

A indústria continua cortando empregos no Brasil. E, neste ano, mais especificamente nos sete meses que vão de março a outubro, o número de baixas é persistentemente superior ao de criação de vagas.

Em outubro, o índice de ocupação no setor caiu 0,4% na comparação direta com o mês anterior, segundo dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE). Essa é sétima baixa consecutiva registrada no setor, uma sangria que acumula de março a outubro de 2014 uma queda de 3,9%.

Quando se compara o resultado do mês frente igual período do ano passado, o que se vê é uma redução ainda mais representativa, de exatos 4,4%. Ainda nesse tipo de comparação, de 12 em 12 meses, o mês de outubro marca o trigésimo sétimo resultado negativo consecutivo em quantidade de empregos no setor.

O estado que mais sofre com a crise na indústria é São Paulo, justamente o mais industrializado de todos, com queda de 5% na comparação de outubro com setembro de 2014.

Dezesseis em 18 atividades analisadas registraram redução de mão de obra empregada no Estado, com destaque para a indústria de meios de transportes (-7,4%), já impactando os cortes na cadeia de montadores de veículos automotores.

O mês foi também particularmente ruim para os fabricantes de calçados e de couro (-15,7%), de produtos têxteis (-8,4%), dois segmentos que sofrem com a concorrência com a Ásia, a indústria de máquinas e equipamentos – um bom termômetro para o futuro de curto e médio prazos – (-7,1%), e de outros produtos da indústria de transformação (-11,4%).