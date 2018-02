Facebook começa a testar sua rede social profissional, o Facebook at Work

Serviço já está disponível em lojas IOS (iPhone) e Adroid para um grupo seleto de usuários, denominados “parceiros pilotos”

O Facebook anunciou nesta quarta-feira que vai começar a testar seu novo serviço, voltado ao mercado profissional, o Facebook At Work, espécie de Linkedin lançada por Mark Zuckeberg.

O aplicativo já está disponível para ser baixado nas versões IOS (iPhone) e Android. Contudo, o programa é acessível apenas para um grupo seleto de pessoas, que o Facebook chama de “parceiros piloto”.

O “At Work” é um experiência separada do Facebook e, segundo a rede social, “dá aos funcionários de empresas a possibiliade de se conectar e colaborar usando a plataforma do Facebook”.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O novo produto foi criado para ser utilizado exclusivamente por uma empresa. Isso significa que as informações dos funcionários na nova rede são tratadas de maneira separada das do perfil pessoal do usuário.