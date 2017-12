Inflação e PIB baixo seguram salários no Brasil em 2015

Enquanto boa parte dos mercados vão experimentar recuperação salarial, trabalhadores brasileiros devem amargar prejuízo de 0,4% no período, estima pesquisa realizada em 79 países

Enquanto os salários pelo mundo devem acumular ganhos reais de 5,4% em 2015, turbinados principalmente pela recuperação econômica dos mercados norte-americanos e europeus, os trabalhadores brasileiros devem se preparar para um cenário distinto, com um rendimento médio negativo de 0,4% no período. A previsão vem de um estudo recentemente divulgado pela consultoria de recursos humanos Hay Group.

O levantamento analisou o cenário macroeconômica em 79 países pelo planeta, levantando em consideração o índice de inflação anunciado para 2014 e a expectativa de reposição salarial dos respectivos mercados. Somando-se A + B, o resultado é que o Brasil ocupa a sétima pior posição no ranking, atrás de todo o continente africano, a América do Norte e, com exceção das combalidas Ucrânia e Rússia, também superado pela Europa.

A explicação para esse baixo desempenho brasileiro, aponta o levantamento, é a pressão exercida pela alta inflação, que deve fechar o ano em 6,5%, e o desempenho tímido da economia, responsável por altas salariais estimadas em 6,1% no próximo ano.

A América Latina, por sinal, recebeu destaque na pesquisa pelo seu desempenho negativo. Muito pior que o Brasil, os trabalhadores da Argentina e da Venezuela devem sentir no bolso o momento econômico de seus países.

A Argentina, com 36,5% de inflação, o reajuste salarial esperado para o período deve ficar 4% negativos. Já a Venezuela, em último lugar no ranking, as perdas salariais devem ficar em 24,1%, reflexo de uma alta nos preços de 64,4%.