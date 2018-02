Petrobrás abre inscrições para programa de estágio

Estudantes devem se registrar no site da empresa a partir de 3 de fevereiro; programa selecionará para unidades em todo o Brasil

A Petrobrás vai abrir na próxima semana as inscrições para os estudantes interessados no programa de estágio da companhia. O processo oferece vagas para cadastro de reserva em diversas formações de nível médio, técnico e superior, distribuídas pelas unidades da empresa, em todo o país. Ao todo as vagas contemplam 45 cidades de 17 estados.

A fase de inscrições vai de 3 e 26 de fevereiro e deve ser realizada no site da Petrobrás (www.petrobras.com.br). O estudante pode se inscrever para até três vagas, indicando a ordem de prioridade, da mais prioritária para a de menor interesse.

Todo o processo será tocado em parceria com o Centro de Integração Empresa Escola (CIEE) e realizado em duas etapas, de caráter seletivo, eliminatório e classificatório.

A primeira etapa, toda online, contemplará a análise de pré-requisitos e uma avaliação de conhecimentos básicos. Os inscritos deverão fazer uma prova online nos dias 28 de fevereiro e 1º de março, das 8h às 18h. A avaliação é dotada de 60 questões objetivas, sendo 20 de Língua Portuguesa, 20 de Raciocínio Lógico e 20 de Conhecimentos Gerais. Os resultados desta etapa estarão disponíveis no site da Petrobrás no dia 9 de março.

A segunda etapa será presencial e composta de entrevista para avaliação de conhecimentos específicos e de habilidades. Segundo a Petrobrás, as convocações para a segunda etapa serão realizadas pelo CIEE, que vai contatar o estudante por e-mail ou por contato telefônico. Os candidatos convocados e aprovados para as entrevistas serão encaminhados para a realização do exame admissional.

A carga horária do estágio poderá ser de 20 ou 30 horas semanais (condicionada aos requisitos dispostos em cada vaga). Os estágios de 40 horas semanais serão permitidos exclusivamente para estudantes matriculados em cursos que alternem aulas teóricas e práticas, nos períodos em que não estão programadas aulas presenciais, desde que esteja previsto no projeto pedagógico do curso e da instituição de ensino.