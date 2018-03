Três em cada dez casais não contam o salário para o companheiro

Uma pesquisa realizada Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) e pelo portal de Educação Financeira Meu Bolso Feliz revela quem quanto o assunto é salário os casais brasileiros são monossilábicos, para dizer o mínimo.

Mais de um terço dos casais, exatamente 35% deles, não sabe o valor do salário do seu companheiro.

Segundo o levantamento, o desconhecimento ou o conhecimento sobre os rendimentos do parceiro é uma condição compartilhada pelas duas partes envolvidas. Dessa forma, quando o conjugue A, por exemplo, diz não saber do salário do companheiro B, a chance que o parceiro B também não saiba quanto ganha o A é de oito em dez. No sentido inverso, em 86% dos casos em que o cônjuge sabe quanto ganha o entrevistado, este último também está ciente dos rendimentos do parceiro.

O estudo também conclui que o hábito de discutir o orçamento familiar com o companheiro e com outros membros da família é pouco frequente: apenas 31% das famílias brasileiras conversam abertamente sobre os gastos e as receitas da casa.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Por fim, em 33% dos casos um único integrante paga todas as contas.

Fale com o blog pelo renato.jakitas@estadao.com