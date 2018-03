Após reclamar do emprego, jovem é demitida pelo Twitter antes do primeiro dia de trabalho

Uma jovem norte-americana que postou no twitter sua falta de entusiasmo em começar no novo trabalho conseguiu um feito aparentemente inédito na história das redes sociais: ser demitida, também pelo Twitter, antes mesmo do primeiro dia de trabalho.

Identificada na rede social por “Cella”, a jovem havia sido contratada para o cargo de atendente na Jet’s Pizza, localizada em Mansfield, no estado do Texas.

Mas, eis que no data que antecedia seu primeira dia de trabalho, Cella, desanimada, desabafou na rede: “Ew I start this f*** a** job tomorrow”, algo como “Ave, vou começar nesta b*** de trabalho amanhã”, seguidos por sete “emotions” com polegares para baixo, em sinal de desagravo.

O post era apenas o segundo twitte da vida da moça. Mas calhou que um membro da equipe da pizzaria se atentou ao desabafo, mostrou o post para o gerente da unidade, Robert Waple, que não foi nada complacente com a futura ex-funcionária.

Em resposta, também via Twitter, o gerente foi duro e direto: “And… no you don’t start that FA job today! I just fired you! Good luck with your no money, no job life!”, em tradução livre, algo como, “E… não, você não vai começar nesta b*** de trabalho hoje! Eu estou demitindo você! Boa sorte com sua vida sem dinheiro, sem trabalho!”.

Em um outro post posteriormente deletado, o gerente ainda desabafou sobre o caso. “Um trabalho registrado, recebendo encomendas por telefone, fazendo saladas e comendo pizza de graça. Qual a dureza disso?”

Em dúvida sobre o que deveria fazer, Cella contou também pelo Twitter que chegou a telefonar para o local e, infelizmente, ouviu de outro gerente que havia sido demitida.

Rapidamente, a história viralizou e, desde então, a jovem vem recebendo diversas mensagens de apoio em seu perfil no mesmo Twitter.

“Famosa”, Cella parece estar aproveitando a situação. Com propostas de trabalho e a atenção de internautas em todo o mundo, ela recentemente postou o desenho de uma garota jogando dinheiro pelo ar.