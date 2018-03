Walmart vai selecionar 50 estudantes para curso de varejo na grande São Paulo

Segundo empresa, 80% dos alunos que participam da formação ingressam em empresas de médio e grande porte

O Walmart e o Instituto Aliança para o Adolescente vão selecionar 50 jovens de 17 a 24 anos para uma nova edição da Escola Social do Varejo (ESV), em Barueri, na grande São Paulo. A curso prepara mão-de-obra para atuar no segmento varejista.

As inscrições vão até o dia 20 de fevereiro e podem participar da seleção jovens que estejam cursando o terceiro ano ou que já tenham concluído o Ensino Médio na rede pública.

São oferecidas 50 vagas para período matutino, das 8h às 12h, e outras 50 para o período vespertino, das 13h às 17h. O início das aulas está previsto para o dia 23 de fevereiro.

A duração do curso é de 300 horas, composto por módulos de aulas teóricas e práticas. Os alunos recebem material didático, uniforme, alimentação e auxílio transporte. ao término da formação, o certificado é chancelado pela Universidade Estadual do Ceará, como curso de extensão.

Segundo o Instituto Walmart, após a etapa de formação, os jovens recebem apoio e orientação para se colocarem no mercado de trabalho. “80% dos jovens que concluem a ESV ingressam em oportunidades efetivas de emprego ou em vagas de aprendizagem em empresas de médio e grande porte”, afirma, em nota, a empresa.

As inscrições podem ser feitas até o dia 20 de fevereiro pelo e-mail esvbarueri@gmail.com ou presencialmente, com apresentação do RG e CPF, no endereço Rua Ártico, 22, Jardim Reginalice, Barueri. A empresa disponibiliza dois telefones para tirar dúvida: (11) 2805 56 12 e (11) 95245-6169.