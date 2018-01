Intervalo menor da meta de inflação vai controlar os preços?

Havia no ar, afinal de contas, uma mudança no regime de metas de inflação, embora em declarações em “off the record” à imprensa, por parte do Banco Central, o foco tenha sido o de reiterar a manutenção do centro da meta, de 4,5%, para 2017.

Na quinta-feira, o Conselho Monetário Nacional (CMN) manteve, de fato, a meta em 4,5% para 2017, mas alterou a banda de tolerância de 2 pontos porcentuais para 1,5 ponto porcentual para cima ou para baixo.

E, com isso, o BC conseguiu ainda surpreender o mercado, o qual reagiu positivamente à decisão. O tom da reação foi no sentido de que o BC, ao reduzir o intervalo da banda, reafirmou seu compromisso em fazer convergir a inflação e ancorar as expectativas.

Entre os vários exemplos, em relatório a clientes, os analistas do banco suíço UBS elogiaram a medida e disseram que, apesar da especulação na imprensa, a redução do intervalo da banda não havia sido totalmente precificada pelo mercado.

“A decisão reforça o firme compromisso do governo em baixar a inflação, o que deve facilitar o trabalho do Banco Central de ancorar as expectativas inflacionárias”, afirmou a nota do UBS. “A decisão marca uma mudança significativa na direção da política econômica em relação ao observado nos anos recentes e abre a porta para baixar a meta de inflação no futuro.”

Mas a decisão do CMN não foi recebida cegamente por todos como a panaceia para expectativas inflacionárias ainda elevadas.

“A mudança é positiva, mas simbólica, e a realidade vai se impor”, afirmou a esta coluna um renomado economista brasileiro com larga experiência em Brasília. “O trabalho aqui ainda é a grande desinflação de 2016: precisa primeiro ganhar essa batalha.”

Nesse contexto, prosseguiu o economista acima, a mudança no intervalo da banda é secundária.

Segundo ele, a sinalização é positiva, mas o ganho de credibilidade virá mesmo se o Banco Central deixar o grosso do choque de 2015 em 2015.

“Esse é o foco e falar do futuro longínquo sem cumprir o futuro próximo tem bem menos impacto neste momento”, argumentou. “O risco é prestar muita atenção ao simbólico e desfocar do mais relevante, que é 2016.”

De qualquer forma, ponderou a fonte acima, a medida marca uma mudança no Ministério da Fazenda versus a gestão Guido Mantega, que nunca entendeu o papel da meta como âncora de expectativas de inflação. “Para Mantega, uma meta menor era uma restrição ao crescimento; para Joaquim Levy, uma meta menor é espaço para um PIB potencial mais alto”, explicou.

Já um economista-chefe de uma instituição financeira paulista disse acreditar que a decisão do CMN ajuda a reduzir o juro de longo prazo, na medida em que o menor intervalo da meta, ao menos em teoria, reduz o risco de surpresa inflacionária vis a vis o centro da meta, o que por sua vez reduz o prêmio de risco de longo prazo.

Se foi pra mexer no regime de metas, teria tido um impacto maior mudar o centro da meta? Era o recomendável?

“Entre o ideal (redução do centro da meta mais estreitamento do intervalo) e a inação, eles fizeram o movimento possível para o momento atual. Ainda assim, bem-vindo”, afirmou o economista da instituição paulista.

E qual a principal mensagem dessa mudança?

“Que este BC não é o mesmo da gestão anterior e que a atual política econômica não é mais a mesma da gestão anterior”, conclui o economista acima.

Fábio Alves é jornalista do Broadcast