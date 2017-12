O dólar se descola no curto prazo?

Em meio a um cenário de aversão a risco desde o início de junho, com incertezas sobre a saída da Grécia da zona do euro e do estouro da bolha do mercado acionário chinês, o real ficou praticamente incólume a um avanço global do dólar.

Mas até quando?

Em julho, o dólar ganhou apenas 0,7% frente ao real no acumulado do mês até a manhã desta quinta-feira. Já no mês passado, o dólar perdeu quase 2,5% em relação à moeda brasileira.

Em nota a clientes, Bernd Berg, estrategista de câmbio do banco francês Société Générale (SocGen), acredita que o real deve cair nas próximas semanas para níveis recorde de baixa dos últimos anos, com o dólar negociando ao redor de R$ 3,32 em meio à rápida deterioração dos fundamentos domésticos, à preocupação com a China e aos temores renovados sobre o Fed (Federal Reserve).

“Uma preocupação em particular é a queda recente nos preços de commodities que irá colocar pressão de baixa nas expectativas de crescimento do Brasil, com o governo brasileiro podendo ainda revisar a projeção (do PIB) para 2015 abaixo de -2,0%”, escreveu Berg.

Para ele, a dinâmica negativa da economia se acelerou e a desaceleração da atividade econômica poderá piorar nas próximas semanas.

“Defrontado com uma situação de derretimento do PIB, inflação ainda crescente, um elevado déficit de conta corrente e pressão para maior austeridade fiscal para evitar um rebaixamento da classificação soberana de risco, o real está altamente vulnerável a qualquer deterioração do ambiente externo em meio a temores com o Fed, preocupação com a China e queda adicional dos preços de commodities”, afirmou o estrategista do SocGen.

Em conversa com esta coluna, um renomado economista brasileiro observou que o Real é hoje uma luta de fundamentos versus retornos de carrego. “Com o juro de 13,75%, é caro ficar investido em dólares contra o real”, disse o economista acima. “Mas os fundamentos locais claramente demandam uma moeda mais depreciada.”

Segundo ele, pelo lado do dólar, a moeda americana está em tendência de apreciação por conta do diferencial de crescimento favorável aos Estados Unidos. Nesse ambiente, a tendência mais provável é de depreciação gradual da moeda brasileira no cenário mais provável.

“Mas se os ruídos associados à política no Brasil, ou a um aperto de juros mais rápido nos EUA se materializarem, a depreciação (do real) poderá ser acelerada”, acrescentou a fonte acima. Nos seus cálculos, o dólar deverá negociar ao redor de R$ 3,20 num horizonte de um mês e a R$ 3,50 no fim deste ano.

E como fica a rolagem dos contratos de swaps cambiais pelo Banco Central nesse cenário de maior pressão?

“Ao Brasil interessa uma depreciação ordenada (em meio à baixa volatilidade) do real: ajudaria à recuperação e a um ajuste mais rápido do balanço de pagamentos”, argumentou o economista acima. “O BC vai ajudar nesse processo com a rolagem parcial dos swaps. Isso ajuda a limpar mais rápido esse passivo e melhora também para restabelecer a confiança de médio prazo.”

Em conversa com esta coluna, um estrategista de câmbio de uma instituição financeira paulista lembrou que o BC vem tentando depreciar o real ao reduzir o nível de rolagem dos swaps. Mas a sua estratégia nessa intervenção tem limitado tal movimento.

“O BC vem, na prática, comprando ao redor de US$ 4 bilhões no último dia do mês, mas essa não é a forma mais eficaz de intervir na moeda, pois deixa a pressão toda para o fim do mês ao invés de ir comprando ao longo do mês”, disse o estrategista.

Tecnicamente, segundo ele, o mercado já está muito comprado em dólar, antecipando esse vencimento no último dia do mês da rolagem dos swaps, o que não vem deixando o dólar subir mais ainda.

“O mercado está muito posicionado tecnicamente para essa intervenção do BC, o que acaba segurando uma alta maior do dólar, mas os fundamentos apontam para uma depreciação do real”, argumentou o estrategista.

Para ele, o BC deveria começar a recomprar seus vencimentos diariamente e não apenas no fim do mês, deixando a moeda americana subir mais.

Em termos de fundamentos, o ruído político é o que vai pesar mais, além de pressões externas acerca das apostas para a primeira alta dos juros americanos pelo Fed.

“O aspecto político é o fator chave, com pedido de impeachment da presidente e a queda da sua popularidade, mas os investidores locais já estão bastante pessimistas”, disse. Para ele, o dólar caminhará para R$ 3,20 e R$ 3,30 no médio prazo.

Diante de tantos fatores de riscos, o patamar de R$ 3,1380, por volta do meio-dia desta quinta-feira, sugere que a moeda brasileira está vulnerável para uma depreciação mais forte. Nesse aspecto, a atuação do BC será fundamental para segurar qualquer flutuação abrupta.