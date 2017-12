O fetiche do grau de investimento

A visita de representantes da agência de rating Moody’s ao Brasil, com encontros já a partir desta quarta-feira, 15, no Banco Central, é o foco dos investidores na agenda doméstica.

Se, além do rebaixamento da classificação de risco soberano brasileira, a Moody’s atribuir uma perspectiva negativa à nota, o mercado passará a fazer cálculos de quando o Brasil poderá perder o grau de investimento.

Mas isso realmente fará diferença na situação econômica do País?

“O grau de investimento é um fetiche”, diz o economista e consultor Alexandre Schwartsman, ex-diretor de Assuntos Internacionais do Banco Central. “Na prática, o nível de risco que o Brasil paga está bem acima de países com classificação grau de investimento.”

O contrato de 5 anos de Credit Default Swap (CDS) do Brasil está sendo negociados a 260 pontos-base (bp), enquanto o do México está em 128 bp e o do Chile, 94 bp.

O CDS é uma espécie de seguro que os investidores compram para eventuais calotes de emissores soberanos ou privados. Quanto maior o preço, maior o risco de default.

Para Schwartsman, o impacto da perda do grau de investimento será mais político do que propriamente econômico, uma vez que o preço do CDS já vem refletindo há algum tempo o maior risco do País.

“No dia que vier o rebaixamento do grau de investimento, o assunto dominará as manchetes dos jornais”, pondera. “É uma boa motivação política para incentivar o governo fazer aquilo que é certo.”

Sobre a visita dos representantes da Moody’s, o ambiente econômico e político está pior do que o observado pela equipe de analistas da Standard & Poor’s (S&P) quando visitou o País no início de março deste ano e manteve a classificação de risco soberana brasileira em BBB-, com perspectiva estável.

Essa nota é o nível mais baixo do grau de investimento. Já a nota atribuída pela Moody’s (Baa2) está um nível acima da classificação da S&P, portanto com alguma “gordura” a queimar.

Em comparação com a visita da S&P, o momento agora é de contas fiscais piores, inflação mais alta e desaceleração mais forte da atividade econômica.

“E ainda havia, no começo do ano, uma crença que o Joaquim (Levy) é tão do caramba que ele ia entregar a meta fiscal, mas estamos vendo que o buraco é mais embaixo”, diz Schwartsman, que acredita que o Brasil irá perder o grau de investimento.

Já o economista-chefe para América Latina do banco ING, Gustavo Rangel, acredita que se Levy seguir como ministro da Fazenda e a presidente Dilma Rousseff não tiver seu mandato interrompido, o Brasil conseguirá manter o grau de investimento.

“As agências de rating entendem que a situação econômica é pior do que se imaginava, em termos fiscais, e que, portanto, a meta de superávit primário (de 1,1% do PIB para 2015) ficou impraticável”, afirma Rangel em conversa com esta Coluna. “O mais importante para as agências de rating, contudo, é a atitude e um comprometimento bastante sério do governo em relação à sustentabilidade das contas fiscais – e isso não mudou.”

A eventual adoção de uma banda de flutuação para a meta de superávit primário, como já acontece com o regime de meta de inflação pelo Banco Central, não seria visto positivamente, segundo Rangel.

“Mas não há um posicionamento firme do governo em relação a isso”, ressalta. Rangel diz que é normal haver descontentamento e até certa resistência dentro de segmentos do governo em relação ao ajuste fiscal adotado por Levy, especialmente num momento de queda na popularidade da presidente Dilma.

“Mas continuando o governo – e com Levy – que é o nosso cenário base, é provável que a perda do grau de investimento não aconteça”, diz o economista do ING.

Há, todavia, incertezas no horizonte, tanto do ponto de vista econômico, como também político. A avaliação da Moody’s ao final da sua visita ao Brasil será um importante termômetro sobre essas incertezas.