Gasto com reforma em prédio pode ser somado ao valor do imóvel

Em 2004, adquiri um imóvel por R$ 100 mil, valor que consta em minha declaração até hoje. Só que a compra foi feita com recursos da empresa da qual sou sócia majoritária. Há um ano, decidi que, em vez de transferir o imóvel para a empresa, faria a divisão proporcional do mesmo entre os três sócios. Dei início a esse processo em 2014, fazendo a doação de 25% a um dos sócios e pretendo neste ano doar outros 25% para a outra sócia. Agora não sei como declarar essa doação em meu imposto, pois a escritura pública de doação se baseou no valor venal do IPTU, que é de R$ 168.660,99 – sendo calculada em R$ 50 mil a cota de 25% atribuível ao donatário. Se esse valor for colocado em minha declaração, corresponderá a 50% do valor total do bem, deixando-me, na prática, com apenas metade do imóvel. E quando doar os outros 25% já não terei mais nada a declarar. Como devo fazer?

Você deve separar o valor do imóvel da questão da doação. É justo pagar a parte de cada um dos sócios, mas, legalmente, o imóvel não pertence a eles. Perceba que são duas situações distintas. Mesmo que o imóvel tivesse sido vendido, os recursos deveriam entrar no seu caixa e, assim, integralmente na sua renda e, por sua vez, o ganho de capital deveria ser apurado. Há uma situação no ponto de partida da compra do imóvel que fere as regras fiscais, porque o bem foi adquirido sem comprovação da origem de recursos – afinal, o dinheiro veio da pessoa jurídica. O Fisco não pegou essa situação, provavelmente, porque a sua variação patrimonial e gastos do ano eram compatíveis com a sua renda. Legalmente, este imóvel pertence a você e, neste aspecto, está corretamente lançado na sua declaração. A solução encontrada para acertar a situação com os sócios foi por meio de doação de dinheiro. A doação não tem incidência de IR, mas há incidência do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD). Embora, pelo mencionado na questão, o valor doado deva ter ficado dentro do limite de isenção que é de 2.500 UFESP (acima de R$ 53 mil). Obviamente, essa doação deve ser comportada dentro de sua declaração de renda. Em outros termos, deve haver origem de recursos para tal. Da mesma maneira, deve ser procedido no caso da outra sócia. A questão do potencial ganho de capital a ser reconhecido em caso de venda do imóvel não dever ser um problema, porque, em tese, esse valor está dentro do limite de isenção, que é de R$ 440 mil.

Meu prédio vem fazendo reformas há cinco anos e contribuímos mensalmente com boletos separados para um fundo de obras. Uma vez que houve valorização do imóvel, posso acrescentar esses gastos ao valor do meu apartamento na declaração de IR?

Acredito que os gastos com reformas e benfeitorias em edifícios possam ser somados ao custo de aquisição da unidade, embora isto não seja aspecto claramente estipulado na regra fiscal. Eu mesmo já tratei o assunto de maneira diversa, mas, relendo a regra e verificando opinião de especialistas tributários, vejo que o ato legal não proíbe. Como já havia respondido nesta coluna, acredito ser um direito dos condôminos, tendo em vista que obras no edifício também valorizam o apartamento. O texto legal diz que podem ser declarados gastos com construção, ampliação e reforma. “Se a reforma for estrutural, a obra deve ter sido aprovada pelos órgãos municipais competentes. Também podem ser incluídos gastos com pequenas obras, tais como pintura, reparos em azulejos, encanamentos, pisos e paredes”. Portanto, os gastos de benfeitorias no edifício estão contemplados, mas desde que as despesas estejam devidamente comprovadas. Por outro lado, não acredito ser suficiente para a comprovação legal dos gastos somente os boletos de fundo de obras. O gasto que deve ser lançado é o da proporção correspondente à fração ideal de cada unidade, conforme constar da escritura. Na declaração de renda, será necessário especificar no campo “Discriminação” o cálculo feito para se obter o valor correspondente à unidade.

Comprei em 1997 a unidade de um flat na planta. Paguei em parcelas mensais e, ao final, mais uma quantia para mobiliá-lo e deixá-lo apto para ser alugado. Se decidir vendê-lo, como devo calcular o lucro sobre o capital? Eu não lembro e não tenho anotado os valores pagos mês a mês. Tenho apenas o valor lançado no meu Imposto de Renda.

Eu entendo que, no caso de investimento em flat, todos os gastos para deixar o imóvel em condições de ser explorado comercialmente são parte integrante do custo de aquisição. Embora despesas de mobiliário, em geral, não façam parte do rol de benfeitorias possíveis de serem somadas ao custo de aquisição. Sendo mais claro, uma pessoa que compre uma casa para morar não pode acrescentar ao custo do imóvel os gastos de móveis, cortinas, quadros, pequenos gastos de manutenção etc. As benfeitorias consideradas pela Receita são aquelas que agreguem valor ao imóvel. Nesse caso, no entanto, mesmo que as despesas estejam comprovadas, há o problema do prazo para a declaração. Somente os gastos de benfeitorias dos últimos cinco anos é que poderiam ser objeto de retificação, caso não tenham sido lançados no período adequado.