Venda antecipada de título do Tesouro pode corroer rendimento esperado

Uma ainda jovem senhora, viúva, recebe pensão do INSS, oriunda do falecido marido no valor de um salário mínimo. Quando vier a se aposentar, por tempo de serviço ou por idade, é verdade que ela terá que escolher entre um dos dois benefícios? Ou seja, um deles será cancelado, perdido?

A legislação relativa à Previdência Social permite a acumulação de benefícios, como no caso específico mencionado na questão. O contribuinte que já possui um benefício ativo pode requerer e ter direito a outro tipo de benefício. Um exemplo é o caso da pessoa que já recebe pensão por morte e adquire as condições para ter direito à aposentadoria por idade ou por tempo de contribuição. A pessoa pode solicitar sua aposentadoria e continuará a receber a pensão do marido. Da mesma forma, não há risco algum de perda do benefício por morte ao começar um emprego registrado ou, mesmo, ter começado a contribuição individual ou facultativa. Esta situação vale, também, para dependentes na condição de cônjuge/companheiro, pai ou mãe e filhos menores. Outra situação de possibilidade de acumulação de benefícios é quando há um casal de aposentados. No caso de falecimento do homem, a viúva continua a receber a aposentadoria dela e passa a receber a pensão do marido. Quem perde o benefício de pensão por morte é a pessoa que foi considerada inválida. Filho menor de 21 anos perde o benefício ao casar-se, abrir empresa, entrar no serviço público ou ser emancipado. Os benefícios que não podem ser acumulados são: mais de uma aposentadoria, aposentadoria por auxílio-doença, salário-maternidade com auxílio-doença, mais de uma pensão, mais de um auxílio-acidente, auxílio-acidente com qualquer aposentadoria.

Tenho dinheiro aplicado em Tesouro Direto. Estava pesquisando no site do Tesouro e vi uma observação, que é nova para mim, sobre a segurança de investir no Brasil e o rating das agências de classificação de risco. Porém, todos sabemos que é certa a perda do grau de investimento. Quais riscos corro a partir do momento que alguma agência rebaixar o Brasil?

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Não acredito que haja algum risco do investir em títulos do Tesouro Direto e não receber de volta o dinheiro aplicado. A situação econômica do Brasil é grave e o rebaixamento do rating dos títulos brasileiros pelas empresas especializadas é quase certo. As empresas de classificação de risco emitem notas que indicam a capacidade dos países em saldar as suas dívidas internas e externas, o risco de inadimplência. As três principais empresas mundiais de rating são Moody’s, Standard & Poors’s (S&P) e Fitch Ratings. Quanto maior o risco menor a classificação. Um país tido como “AAA/Aaa” tem alta capacidade de pagar dividas e, portanto, baixo risco. Por outro lado, um país de mais baixa classificação recebe uma nota D, o que significa que já está em atraso com os pagamentos devidos, ou seja, está inadimplente. No caso brasileiro, o rebaixamento vai significar a perda do grau de investimento. Neste caso, deixaremos o grupo de países com baixo risco, que estão em boa situação e, portanto, recebem mais investimentos estrangeiros. São consideradas como “investment grade” quem está classificado entre AAA e o mínimo de nota BBB-/Baa3. Na prática, estar nesse grupo significa receber mais investimentos e pagar menos juros na captação de empréstimos. Isso é o que mais precisaríamos neste momento tão conturbado. No entanto, hoje já estamos perdendo investimentos e estamos pagando juros mais altos. Por outro lado, mesmo com grau de risco maior, não estamos no fundo do poço e não há nada que indique que o governo deixará de honrar os seus títulos.

Penso em investir em títulos do Tesouro Direto atrelados à inflação. Nesse ambiente econômico de elevação de taxas de juros, corro risco do investimento não dar o retorno esperado?

Sim, caso você resolva vender o título antes do prazo de vencimento. Se o título for mantido até a data de vencimento, a rentabilidade será exatamente aquela estabelecida na data da compra. Por exemplo: no final do mês de agosto o título Tesouro IPCA+ 2019 (antiga NTN-B Principal) estava sendo negociado a 7,42% ao ano com vencimento em 15/05/2019. Quem comprou esse título nessa data e esperar até o vencimento terá ganho de 7,42% brutos acima da inflação do período. Um retorno real de mais de 7%, devendo descontar desse ganho o Imposto de Renda com a alíquota de 15% mais os custos de transação e custódia. Sem dúvida é um bom rendimento, pois o rendimento real líquido (descontada a inflação e custos) ficará acima de 6% ao ano. No entanto, caso o investidor resolva se desfazer do título antes dos 1.353 dias até o vencimento e a taxa de juros de mercado (Selic) subir acima de 14,25% ao ano, que é a referência atual, o valor de mercado do título irá cair e isto provocará perdas. Em resumo, poderá ser um tiro no pé. Por outro lado, caso a taxa de juros caia no meio do caminho o valor do título sobe e poderá ser vendido antes do prazo com ganho financeiro. Mas a decisão de venda antecipada depende do restante da carteira do investidor e da sua estratégia de investimentos. No caso dos títulos prefixados, as ofertas estavam entre 14,25% ao ano com vencimento em 2018, e 14,28% para vencimento em 2025. Mas, para aqueles que acreditam que o ciclo de aumentos da taxa Selic está chegando ao final, não é uma boa estratégia travar o ganho em prazos mais longos. Por outro lado, os títulos de longo prazo pós-fixados, aqueles atrelados ao IPCA, são boas alternativas. A análise detalhada desses papéis indica que ainda estão caros frente ao grau de risco do Brasil, mas é o que o mercado oferece para as pessoas físicas via Tesouro Direto.

Leia mais: Por que todo mundo está investindo no Tesouro Direto