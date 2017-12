O mercado está nervoso. Qual é a melhor estratégia de investimento?

Brasil perde grau de investimento, a taxa básica de juros está muito alta, a economia não cresce, o dólar está nas alturas e a inflação beira o insuportável. Quais são as alternativas de investimento diante de um mercado nervoso?

Com a alta da taxa de juros, obter boa rentabilidade é possível. Mas, a pergunta que todos têm buscado a melhor resposta é: como conseguir ganhar da inflação, pagar impostos e taxas e ainda não correr muitos riscos?

Este tem sido o desafio dos investidores.

Em tempos bicudos como os atuais, a busca é pela realização de ganhos reais (acima da inflação). O investidor não pode cair na tentação de investir em algo de muito risco para tentar ganhar muito de uma só vez.

O importante é estabelecer uma estratégia de investimentos para sua carteira e manter esse direcionamento com firmeza.

Para estabelecer uma estratégia consistente o investidor deve, em primeiro lugar, estabelecer quais são seus objetivos:

a) Qual é a importância do dinheiro aplicado em relação ao objetivo proposto?

b) Qual prazo tenho à disposição para investir?

Por exemplo: se um dos objetivos for a aposentadoria, o prazo é longo e a importância do dinheiro é grande, afinal, este é o dinheiro que a pessoa vai contar para viver quando se aposentar. Assim, o grau de risco do investimento pode ser médio (pois o prazo mais longo permite que se corra mais risco), mas a importância do dinheiro é grande e isso indica que o risco não pode ser muito alto.

Em resumo, quanto maior o prazo e menor a importância do dinheiro, mais risco posso correr.

O contrário é verdadeiro: quanto menor o prazo e maior a importância, menor o grau de risco. Se preciso do dinheiro daqui a seis meses para usar na quitação do imóvel, o investimento ideal é em renda fixa e o investidor tem que ser bastante conservador.

Como analisar

Veja o quadro abaixo. Ele permite a avaliação do grau de risco que pode ser aceito pelo investidor considerando os dois aspectos: importância do investimento e prazo até o vencimento.

Agora, depois de definir o nível de risco desejado (de 0 a 5), o investidor pode escolher onde aplicar. Listo abaixo vários tipos de investimentos e suas vantagens e desvantagens:

Caderneta de Poupança

Vantagens

Baixo risco

Facilidade de aplicação

Alta liquidez

Garantia até R$ 250 mil pelo Fundo Garantidor de Crédito (FGC)

Não tem custos

Isenção de Imposto de Renda

Desvantagens

Baixa rentabilidade

Não garante proteção contra a inflação

Tesouro Direto

Vantagens

Sem risco de crédito

Facilidade de aplicação, a partir de R$ 30

Liquidez diária

Títulos pós-fixados garantem a inflação com prêmios acima de 7% ao ano

Baixo custo de investimento

Desvantagens

Imposto de Renda sobre ganho de capital na tabela de renda fixa

Risco de mercado em caso de negociação antes do vencimento

CDB

Vantagens

Facilidade de aplicação

Sem custos de administração

Garantida até R$ 250 mil pelo FGC

Desvantagens

Imposto de Renda

Rentabilidade líquida acompanha o CDI

Letra de Crédito Imobiliário (LCI) / Letra de Crédito do Agronegócio (LCA)

Vantagens

Facilidade de aplicação

Sem custos de administração

Garantida até R$ 250 mil pelo FGC

Isenção de Imposto de Renda

Desvantagens

Rentabilidade líquida acompanha o CDI

Fundos de Renda Fixa

Vantagens

Pode oferecer ganho real – dependendo da taxa de administração

Gestão profissional

Investimento com diversificação

Desvantagens

Taxa de administração – devem ser buscados fundos com baixos custos

Imposto de Renda

Rentabilidade líquida acompanha o CDI

Fundos Imobiliários

Vantagens

Boa rentabilidade – boas oportunidades para quem gosta do mercado imobiliário

Não há incidência de Imposto de Renda para pessoas físicas

Gestão profissional

Desvantagens

Potencial baixa liquidez – fundos fechados

Taxa de administração

Planos de Previdência Privada

Vantagens

Muito indicado para investir pensando na aposentadoria

Permite planejamento financeiro de longo prazo e tributário

Desvantagens

Custos altos – taxa de administração e de carregamento.

Contratação exige cuidado na contratação e na opção de tabela tributária

Ações

Vantagens

Ampla gama de possibilidades

Caminho natural para quem quer maior rentabilidade

Desvantagens

Alto risco

Custos de operação e gestão

Exige muito conhecimento

Ouro, dólar e outros investimentos

Vantagens

Ouro é tido como um porto seguro em épocas de crise extremada

Dólar tem trazido alto retorno

Possibilita ganhos altos

Desvantagens

Alto risco

Não dá para dizer se os ganhos recentes irão ocorrer no futuro imediato

Custos altos de operação e gestão

Exige muito conhecimento

É necessária grande inversão de capital – preço do quilo do ouro acima de US$ 36 mil