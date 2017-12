Fernando Dantas

Nelson Barbosa: o que trava a retomada?

Minha entrevista com Nelson Barbosa, ex-ministro da Fazenda de Dilma e ligado ao PT, que acha que os deputados devem votar a favor da implementação da idade mínima e do alinhamento total dos regimes dos servidores e do setor privado na reforma da Previdência. Mesmo que seja no governo Temer, no que ele não crê mais.