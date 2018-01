A charada do câmbio e do risco

Há uma charada – ou, na expressão inglesa preferida pelo mercado, um “conundrum” – no mercado das moedas emergentes, incluindo, até com certo destaque, o real. O risco país medido pelos credit default swaps (CDS) vem caindo, ao mesmo tempo em que as moedas se depreciam, o que inverte a lógica de funcionamento dos últimos anos.

No caso brasileiro, o real foi cotado em 8 de setembro a R$ 3,09, enquanto o CDS de cinco anos estava em 181,48 pontos base. No dia 3 de novembro, o câmbio tinha se desvalorizado para R$ 3,31 e o mesmo CDS havia caído para 173,21. No mesmo período, as commodities tiveram alta de 5% e a rentabilidade do título do Tesouro americano de dez anos subiu cerca de 30 pontos base, para 2,33%.

Moedas e risco de outros emergentes tiveram tendência parecida com a do Brasil, com diferentes graus de acentuação.

Não há dúvida de que esses movimentos aconteceram simultaneamente a uma apreciação do dólar em relação às outras moedas, inclusive as do mundo avançado, ligada à dinâmica da própria moeda americana. Porém, como explica um analista dos mercados cambiais globais, o fortalecimento do dólar na esteira de uma possível recuperação mais forte dos Estados Unidos, em relação a outras economias, não “mata a charada”.

“O que parece estar acontecendo é uma mudança na forma como as moedas reagem aos seus fundamentos”, ele acrescenta, notando que o peso do risco na variação do câmbio dos emergentes parece ter perdido força relativa neste período recente. Além disso, o analista nota que, ao longo dos últimos anos, houve outros momentos em que havia expectativa de que os Estados Unidos se acelerassem relativamente a outros polos da economia global, sem que o tipo de descolamento atual se apresentasse.

Uma possível explicação seria o projeto de reforma tributária de Donald Trump, que visa justamente manter ou atrair capitais, como lucros auferidos por multinacionais em outros países. É possível que, de forma antecipada, capitais já estejam saindo de países emergentes, mas evidentemente isto é apenas uma hipótese.

De qualquer forma, esse novo quadro traz algumas notícias boas e outras mais preocupantes para o Brasil. Pelo lado positivo, está o fato de que a tendência recente de depreciação do real parece ter um forte componente internacional. Assim, não se deve exagerar a influência, nesse movimento específico de depreciação, da não resolução do impasse fiscal e da complicada situação do campo centrista nas eleições de 2018.

Não é que esses fatores já não possam estar entrando na composição de preços, mas sim que há uma nítida tendência geral dos emergentes que, de forma evidente, está respondendo por parte significativa da história cambial que se desenrola neste momento.

O viés mais preocupante desse descolamento entre a relação habitual do câmbio e do risco é justamente o de que se trata de uma possível mudança para um regime novo e, por enquanto, difícil de decifrar. É sabido que o cenário externo que vem prevalecendo desde o ano passado é positivo para o Brasil, com a temporada de sol, quando se deveria fazer o conserto do telhado, estendendo-se mais do que o previsto inicialmente. Agora, há sinais de mudança no ar.

Em princípio, é positivo que o risco caia, mas spreads de risco muito comprimidos já compuseram no passado calmarias que precederam tempestades. Na dúvida, o ideal seria acelerar as reformas enquanto o tempo ainda é favorável, mas o Brasil tem a tradição de fazer justamente o contrário. (fernando.dantas@estadao.com)

Fernando Dantas é colunista do Broadcast

Esta coluna foi publicada pelo Broadcast em 6/11/17, segunda-feira.