A dança das metas

A redução do intervalo de tolerância da meta de inflação para 1,5 ponto porcentual foi bem recebida pelo mercado, como mais uma medida na direção de fortalecer a virada ortodoxa da política econômica no segundo mandato da presidente Dilma Rousseff. Porém, para um conhecido e respeitado gestor, a medida não pode ser analisada sem levar em conta o problema bem mais complicado da mudança da meta fiscal.

Para a maior parte do mercado, a meta de superávit primário do setor público consolidado de 1,2% do PIB em 2015 tornou-se praticamente impossível. “Hoje já será uma grande vitória se eles conseguirem chegar a 0,6% ou 0,7%”, diz o gestor. Os obstáculos no caminho da política fiscal são enormes: a receita decepciona mês a mês, os gastos não-discricionários estão subindo e há a substancial conta das “pedaladas” do passado. Tudo o que o governo consegue fazer é cortar investimentos e gastos discricionários, mas estes expedientes são claramente insuficientes para chegar à meta prometida.

“É possível que o Levy esteja adiando o anúncio da redução da meta inclusive porque eles mesmos não sabem até onde as condições fiscais vão se deteriorar – e querem evitar o anúncio uma nova meta mais baixa para mais tarde descobrir que mesmo ela não dá para cumprir”, diz a fonte.

O problema, porém, é que a política fiscal está ligada à política monetária e ao esforço mais geral de reestabelecer o equilíbrio macroeconômico. Um superávit primário bem menor em 2015 implica também tornar irrealista a meta fiscal de 2% do PIB para 2016. E reduzir tanto a meta de 2015 e 2016 significa que a trajetória até a estabilização da relação entre a dívida pública e o PIB também muda para pior.

A perspectiva de uma política fiscal menos contracionista piora o prognóstico da política monetária e pode até neutralizar o efeito positivo sobre as expectativas da redução da margem de tolerância do sistema de metas de inflação.

Por outro lado, é inevitável rever as metas fiscais se de fato estas se tornaram praticamente impossíveis de cumprir. O problema é que se trata de uma operação delicada, que deve ter o cuidado de, no mínimo, não piorar a crença – que já não é das mais firmes – de que a atual estratégia da equipe econômica, por mais correta e bem-intencionada que seja, consiga efetivamente restaurar o equilíbrio macroeconômico.

Uma possível saída, diz o gestor, é concentrar a flexibilização das metas fiscais no curto prazo, e sinalizar para um maior aperto compensatório no médio e longo prazo. Assim, a meta para 2015 deveria ser a mais realista possível, sem prejuízo de comprometer o governo com a continuidade de um real esforço fiscal. A meta revista para 2016 também teria de ficar mais realista, mas, como há mais tempo para combater os problemas que hoje dificultam a política fiscal, já poderia preservar um pouco mais de ambição.

O fato, porém, é que esforços fiscais menores em 2015 e 2016 vão piorar a dinâmica da dívida – quando se compara com a hipótese de que as atuais metas fossem cumpridas – e provavelmente devem exigir que o superávit primário se estabilize a partir de 2017 num nível superior aos 2% que estavam sinalizados como ponto de chegada. Se e quando for anunciar a revisão das metas de 2015 e 2016, a equipe econômica deveria se amarrar em um claro reforço do compromisso fiscal de médio e longo prazo, se não quiser desperdiçar o efeito positivo de toda a estratégia recente, incluindo a redução da banda de tolerância da meta de inflação. (fernando.dantas@estadao.com)

Fernando Dantas é jornalista da Broadcast

Esta coluna foi publicada pela AE-News/Broadcast em 26/6/15, sexta-feira