A pergunta mais difícil Estratégia de Temer já ficou clara: um plano ortodoxo para a economia feito por técnicos reconhecidamente de alto nível, e um ministério de políticos tradicionais (com toda as habilidades e os vícios da classe) para tentar passar as medidas no Congresso. A grande questão é: os brasileiros, que estão particularmente inquietos em termos cívicos desde 2013, vão topar?