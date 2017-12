Ajuste pode morrer na praia

Como é típico dos ajustes econômicos realizados sem um claro apoio ideológico e político por parte tanto do Executivo como um todo quanto do Legislativo, a correção de rumos empreendida pelos ministros da Fazenda, Joaquim Levy, e do Planejamento, Nelson Barbosa, corre o risco de morrer no momento em que se aproxima da praia.

Na verdade, apesar de todos os percalços e do fogo amigo, o ajuste está correndo razoavelmente dentro do que foi planejado. Alguns desdobramentos que parecem alarmantes à primeira vista têm contrapontos positivos, o que nem sempre é levado em conta nas análises mais pessimistas.

O cenário de atividade econômica em 2015, por exemplo, está se revelando muito pior do que que se antecipava no final de 2014. Quando a presidente Dilma Rousseff, reeleita, anunciou os nomes de Levy e Barbosa para o seu novo ministério em 27 de novembro do ano passado, os agentes do mercado regularmente consultados pelo Banco Central previam que a economia cresceria 0,8% em 2015. Hoje a mediana das expectativas é de queda de 1,5%, mas já há instituições projetando recuo em torno de 2%.

Essa mudança para pior da atividade foi evidentemente catastrófica para a política fiscal. Com expressiva queda real da receita tributária até agora, a meta de superávit primário do setor público consolidado, de 1,1% do PIB, tornou-se praticamente impossível de cumprir. Como a maior parte dos analistas identifica a dinâmica de crescimento da dívida pública como proporção do PIB como o pior componente da deterioração macroeconômica no Brasil nos últimos anos – e que pode ser o elemento decisivo em eventuais decisões de “downgrade” e de retirada do grau de investimento pelas agências de rating” –, o desabamento imprevisto da atividade pode parecer um péssimo augúrio para o plano de voo de Levy e Barbosa.

Na verdade, porém, é exatamente essa violenta contração do PIB que está permitindo que partes cruciais do ajuste planejado aconteçam.

Se alguém dissesse, no segundo semestre do ano passado, que o então desacreditado Banco Central comandado por Alexandre Tombini iria pegar pela proa uma inflação de 9% ou até mais em 2015 e ainda assim conseguiria baixá-la para 5,45% em 2016, 4,7% em 2017 e 4,5% em 2018, seria taxado de louco. No entanto, estas são as atuais projeções do mercado no Boletim Focus do BC.

É verdade que Tombini e outros membros do Copom endureceram o discurso, e isto ajudou a reancorar as expectativas. Também é verdade que os preços administrados estão sendo energicamente corrigidos em 2015, reduzindo o legado de elevações para os anos posteriores. Mas certamente os prognósticos para a inflação não seriam tão favoráveis sem a forte recessão que enfim quebrou a resistência do mercado de trabalho, com alta do desemprego e queda da renda real.

O mesmo pode ser dito em relação ao déficit em conta corrente, que deve cair expressivamente este ano, tanto em termos absolutos como em proporção do PIB (e apesar da queda do produto). A desvalorização do câmbio, estimulada pela redução mais rápida do estoque de swaps cambiais, é um fator favorável à redução do déficit externo. Mas, novamente, sem a forte contração da atividade, a melhora seria de menor magnitude.

Ao fim e ao cabo, resta mesmo o problema fiscal, ainda que os fronts inflacionário e externo pareçam caminhar bem. Na seara das contas públicas, o mercado – que sabe fazer contas – entende a virtual impossibilidade de se atingir a meta de 2015 (o que possivelmente se estende também a 2016). Por outro lado, analistas e investidores tenderiam a dar o benefício da dúvida se o governo redesenhasse a trajetória de reconstrução da política fiscal de forma mais realista, mas mantendo a mira em alcançar um nível de superávit primário que seja ciclicamente compatível com a plena solvência do País.

É nesse ponto, porém, que começam os problemas. É bem provável que esse seja o plano de voo fiscal da equipe econômica, e que ele funcionaria. A dificuldade, porém, é que a política fiscal é muito mais dependente do Legislativo e até, de certa maneira, de áreas do Executivo que não estão sob o controle da Fazenda e do Planejamento. É preciso que todo o Executivo e a base de apoio do governo no Legislativo comunguem em objetivos e determinação para que não só a política fiscal do presente seja efetivamente implementada, mas também para dar garantias aos agentes econômicos de que a do futuro também o será.

Entretanto, na esteira do descomunal estelionato eleitoral do segundo mandato de Dilma – ela se reelegeu ‘acusando’ seus adversários de planos muito parecidos com o que está implementando –, o clima político no País envenenou-se. Os dois principais partidos ideológicos têm se revezado em sabotar o plano de voo da equipe econômica: o PT por razões históricas (equivocadas), o PSDB por motivação oportunista. Já o PMDB aproveita-se da confusão para reforçar seu poder, e por isso tem interesse num quadro de balbúrdia.

A deterioração política dificulta enormemente a agenda fiscal, e torna ainda mais difícil uma agenda de reformas que criasse as condições de aceleração da economia pós-ajuste. Assim, o Brasil corre o risco de, após um período tomando uma medicação fortíssima, abandonar o tratamento antes da cura e ficar apenas com os efeitos colaterais. (fernando.dantas@estadao.com)

Fernando Dantas é jornalista da Broadcast

Esta coluna foi publicada pela AE-News/Broadcast em 10/7/15, sexta-feira.