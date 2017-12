BC perto do fim do ciclo de aperto

O Banco Central (BC) vai chegando perto do fim do marcante ciclo de aperto da política monetária pelo qual conseguiu reestabelecer a sua credibilidade como a principal instância de controle inflacionário da democracia brasileira.

O mercado, naturalmente, ainda se agita na discussão do capítulo final do aperto, com apostas a partir de 0,25 ponto porcentual (pp). Hoje a Selic está em 13,75%. Alguns analistas ainda se alarmam com a possibilidade de que o processo de recuperação da credibilidade seja prejudicado caso o Copom suavize o final do ciclo, mas o tamanho da recessão e da piora do mercado de trabalho que já ocorrem deve ter como contrapartida a convergência do IPCA para o centro da meta em 2017, com substancial queda em 2016.

Para Tiago Berriel, professor de Economia da PUC-Rio e economista-chefe da gestora Pacífico, “dado todo o esforço que foi feito, essa questão (a trajetória final da Selic neste fim de ciclo) não é de primeira ordem”. Ele considera mais relevante discutir por quanto tempo a Selic será mantida no nível a que chegar, para garantir que o IPCA chegue a 4,5% em 2017. Na sua visão, um ciclo de baixa deve acontecer a partir do final do primeiro trimestre de 2016 ou do início do segundo.

O economista prevê IPCA para 2016 em torno de 5%. Ele recapitula que começou o ano em 6%, mas a surpresa com o tamanho do aperto realizado pelo Copom foi uma das razões que o levaram a baixá-la para 5,5%. Há pouco mais de um mês, uma nova surpresa – a intensidade da recessão e da piora do mercado de trabalho – fez com que reduzisse novamente para 5%. O economista prevê PIB de -1,8% em 2015 e, alertando que ainda é muito preliminar e incerto, de -0,5% a -1% em 2016. Já o IPCA sai de 9,3% a 9,4% este ano para o centro da meta de 4,5% em 2017.

Sobre o pior componente inflacionário, a inflação de serviços, Berriel nota que, em um ano, ela recuou (no acumulado de 12 meses) de 9,1% para 7,9%, o que já atribui ao aperto das condições monetárias, auxiliado por outros aspectos da política econômica, como o fiscal e parafiscal. Pensando em termos lineares, essa tendência poderia levar a inflação de serviços para 6,7% em meados do próximo ano e 6,1% no final de 2016. Mas o analista acha que o ritmo de queda pode se acelerar, já que a intensidade dos efeitos do aperto monetário ainda está em elevação e, este ano, a inflação de serviços pode estar sofrendo um impulso adicional por conta da correção dos preços administrados.

Tomás Brisola, economista-chefe da gestora BBM Investimentos, diz que tem dificuldade em projetar os passos finais deste ciclo de aperto porque, em sua visão, o trabalho já está feito e a Selic poderia até ficar onde está. Segundo o analista, o conjunto da política econômica neste início de segundo mandato da presidente Dilma Rousseff, incluindo as medidas fiscais e parafiscais, já atingiu de forma contundente a atividade econômica, o mercado de trabalho e o hiato do produto – que são as variáveis que a política monetária deve buscar influenciar para controlar a inflação. “Acho que agora é hora de parar e observar”, ele acrescenta.

Brisola faz uma distinção entre duas formas de encarar o chamado “canal das expectativas”, que é um ponto importante da atual discussão sobre se o Copom deve ir um pouco mais ou um pouco menos com a Selic. Para ele, a expectativa se forma como consequência dos efeitos da Selic na atividade, no emprego e no hiato. Em outras palavras, ele não vê sentido em o BC fazer um movimento adicional apenas para afetar as expectativas diretamente, sem passar por aquelas variáveis chave. E todos os sinais são de que essas variáveis estão se movendo na direção planejada, talvez até de forma mais rápida e intensa do que se antecipou.

Brisola tem projeção de IPCA de 5,6% em 2016. Se, por um lado, a piora mais rápida e intensa do mercado de trabalho pode levar esse número para baixo, uma eventual nova rodada de desvalorização do câmbio (que ele acha que irá acontecer em algum momento em função da normalização da política monetária americana e da brasileira em sentidos opostos aos atuais, num futuro não distante) poderia empurrá-la na direção contrária.

Já segundo outro analista, que preferiu manter o anonimato, o discurso mais recente do Banco Central – especialmente do diretor de Assuntos Internacionais, Tony Volpon, que tem falado mais publicamente – acenou numa direção “dovish” (menos dura em relação ao risco inflacionário), o que o faz projetar apenas mais uma elevação da Selic de 0,25 pp na reunião do Copom da próxima semana.

O economista observa que, ao contrário de outras vezes, a interpretação do mercado sobre uma guinada dovish no discurso não foi neutralizada por novas declarações de cunho mais “hawkish” (duro em relação à inflação). Ele notou especialmente que em sua última fala Volpon não fez uma um contraponto de cautela com adjetivos como “vigilante”, que ele considera como uma espécie de senha quando o BC quer passar ao mercado um tom mais hawkish. O analista vê possibilidade de que, caso ocorram choques favoráveis à queda da inflação, o IPCA caia abaixo da meta em 2017. Ele não descarta também que o ciclo de baixa, a se iniciar em meados do primeiro semestre, leve a Selic para 11% ou até um pouco menos ao fim de 2016.

Fernando Dantas é jornalista da Broadcast

Esta coluna foi publicada pela AE-News/Broadcast em 21/7/15, terça-feira.