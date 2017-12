Brasil e América Latina em sincronia

É interessante notar como muito da história econômica recente do Brasil se parece com a história econômica recente da América Latina como um todo. Segundo o Relatório Macroeconômico da América Latina e do Caribe de 2015, do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), a política fiscal deteriorou-se na região após a crise global de 2008 e 2009, de forma similar ao ocorrido no Brasil.

Assim, saiu-se na América Latina e no Caribe de um superávit primário médio de 2% do PIB em 2008 e de um saldo nominal zerado para, respectivamente, 1,5% e 3,8% de déficits no biênio 2013 e 2014. Como no Brasil, essa piora fiscal da região derivou em boa parte da ampliação dos gastos primários, que cresceram em média cinco pontos porcentuais (pp) do PIB entre 2008 e 2014, enquanto a as receitas tributárias aumentaram apenas 1,5 pp do PIB no mesmo período.

Quando se examina o padrão de aumento do gasto primário na América Latina e no Caribe desde 2008, novamente é possível verificar que o Brasil e sua região geográfica caminharam na mesma direção. A maior parte da expansão deveu-se aos gastos públicos correntes, em despesas salariais, subsídios e transferências. Já os aumentos do investimento foram de forma geral bem mais modestos, e houve quedas das despesas públicas de capital como proporção do PIB em sete países da região.

O resultado fiscal estrutural, que leva em conta o ciclo de atividade econômica, deteriorou-se fortemente na maioria dos países da região desde 2010, segundo o relatório do BID. De 20 países analisados, o indicador piorou em 15 e melhorou apenas em cinco. No Brasil, a piora foi de aproximadamente um ponto porcentual do PIB, segundo o BID, mas a deterioração chegou a níveis alarmantes, entre quatro e 5,5 pontos porcentuais do PIB, no caso de países com política econômica “bolivariana”, como Venezuela, Equador e Argentina.

Levando em conta o hiato do produto, os resultados fiscais, o nível de dívida (bruta) sobre o PIB e sua dinâmica de crescimento ou redução, o BID calculou o esforço de ajuste fiscal necessário para os países da América Latina em dois cenários para a região, mais e menos otimista. O típico país teria que fazer um esforço fiscal de 1,9 ponto porcentual do PIB no cenário mais otimista, e de 2,5 pp no menos. O Brasil, porém, está no grupo de países com relação dívida/PIB acima de 40%, em que o esforço sobe para, respectivamente, 2,5 pp e quase 4 pp do PIB.

O relatório do BID também alerta para o risco de que o “desafio macroeconômico” que os países da América Latina e do Caribe enfrentam ponha em risco os ganhos sociais da última década e meia. Novamente, de forma semelhante ao ocorrido no Brasil, a pobreza e a desigualdade caíram em toda a região. Assim, segundo os dados do BID, entre 2002 e 2014 a extrema pobreza caiu de 19,3% em 2002 para 12%; e a desigualdade, medida pelo índice de Gini, de 0,56 para 0,51. Já a mortalidade infantil foi reduzida de 32 para 18 por 100.000 entre 2000 e 2013, e a frequência escolar alcançou 98% para crianças entre seis e onze anos; e 87% na faixa de 12 a 17. O relatório avalia que esses avanços se deveram em parte expressiva à alta de 14% para 19% do PIB do gasto social entre 2000 e 2012.

O paralelismo entre o Brasil e a América Latina tem que ser levado em conta no atual debate sobre as causas do péssimo momento econômico brasileiro. Fica claro que, efetivamente, fatores externos, como a queda do preço das commodities e a desaceleração global, são uma parte da explicação, já que toda a região foi afetada. Adicionalmente, há evidência de que a expansão dos gastos sociais não dependeu tanto da orientação ideológica dos governos de ocasião (embora sua intensidade possa ter dependido), mas foi um movimento geral na região, provavelmente puxado por uma fase de expansão e aprofundamento da democracia.

Resta a questão de saber se a adoção da “nova matriz econômica” no primeiro mandato da presidente Dilma Rousseff teria sido fundamental para a atual deterioração do cenário econômico. Levantamentos já realizados por vários economistas indicam que, de fato, o Brasil desacelerou mais do que a média da região nos últimos anos. Por outro lado, a piora geral da América Latina e do Caribe, e, em particular, a piora fiscal indicam que certamente a desaceleração e uma nova leva de problemas macroeconômicos ocorreriam mesmo com uma política econômica mais convencional entre 2011 e 2014.

É interessante notar como os países de política econômica bolivariana, com exceção da Bolívia, estão numa situação fiscal estrutural muito mais grave. A considerar que a nova matriz foi uma forma bem mais branda do mesmo tipo de política, é provável que tenha agravado uma piora no Brasil que teria ocorrido mesmo com uma melhor gestão econômica. (fernando.dantas@estadao.com)

Fernando Dantas é jornalista da Broadcast

Esta coluna foi publicada pela AE-New/Broadcast em 17/7/15, sexta-feira.