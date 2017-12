Dilma pode voltar a ser popular?

A presidente Dilma Rousseff, cujos índices de aprovação estão próximos aos mínimos históricos para qualquer presidente desde que o País foi redemocratizado, pode recuperar a sua popularidade ao ponto de reeleger o seu sucessor ou a sua sucessora. Com a economia cada vez mais em frangalhos, os desdobramentos do Petrolão e o péssimo clima político do País, aquela afirmação pode parecer totalmente irrealista. Mas, na verdade, ela é a conclusão de um estudo sobre popularidade presidencial realizado pelo economista-chefe da LCA Consultores, Bráulio Borges.

Borges utiliza as pesquisas de popularidade presidencial do Datafolha, e usa como indicador básico o saldo líquido entre as respostas “ótimo e bom” e as respostas “ruim e péssimo”. Nesta ótica, com -55% em junho deste ano, Dilma só não fica abaixo de Collor em setembro de 1992 (dois meses antes da renúncia, devido ao processo de impeachment), com -59%; e de Sarney em setembro de 1989 (quando a hiperinflação se aproximava do seu pico histórico), com -63%.

O economista observa inicialmente que a trajetória de queda da popularidade de Dilma no início do seu segundo mandato guarda semelhanças com a queda correspondente de Fernando Henrique Cardoso no início do seu segundo mandato. Em ambos os casos, críticos enxergam “estelionato eleitoral” na ação dos presidentes: a desvalorização do real, com FHC; e a guinada ortodoxa da política economia, com Dilma. Nos dois casos, a atividade econômica teve mau desempenho (bem pior agora) e a inflação disparou.

Borges construiu um modelo econométrico que relacionou a popularidade com a variação do PIB per capita, da inflação e do câmbio. O modelo também incluiu o efeito de escândalos, medidos pelas buscas do Google Trends das palavras “mensalão” e “petrolão” (como as buscas do Google Trends iniciam-se em 2004 para o Brasil, não foi possível incluir escândalos anteriores, como os da era tucana). Procedimentos técnicos foram levado em conta para lidar com fatores sazonais e a “lua de mel” com o eleitorado nos primeiros três meses no caso de alternância do partido no poder. O exercício cobriu o período de 1995 até hoje. Por razões metodológicas, a taxa de desemprego não foi incluída, mas Borges considera que as variações do PIB per capita são uma proxy aceitável para as oscilações do mercado de trabalho.

As variações de popularidade estimadas pelo modelo ficaram muito próximas das efetivamente ocorridas em todo o período analisado, com algumas exceções que podem ser creditadas a eventos que não puderam ser levados em consideração (como, por exemplo, escândalos pré-2004).

Com base nesse modelo, Bráulio fez uma projeção da trajetória da popularidade da presidente Dilma até o final do mandato, levando em conta os cenários do Focus (mediana das projeções do mercado colhidas pelo BC) e as projeções da própria LCA. Quantos aos efeitos do Petrolão, medidos pelas buscas no Google Trends, ele supôs um decaimento gradativo como o ocorrido no caso do Mensalão após o pico de 2005.

O cenário do Focus mostra o saldo líquido entre “ótimo e bom” e “ruim e péssimo” de Dilma caindo um pouco mais em 2015, mas já iniciando recuperação em 2016 e entrando em território positivo, um pouco acima de zero, em 2018. Com as projeções da LCA para PIB e inflação, um pouco mais otimistas que as do mercado, a presidente encerra seu mandato com aquele indicador de popularidade acima de 10%.

Bráulio explica que os fatores que fazem com que haja uma recuperação tão grande a partir do pior ponto de 2015 até 2018 são exatamente crescimento e inflação: o ponto de partida é um IPCA de 9% e uma queda do PIB de cerca de 1,5% (ou mais, para alguns), e o ponto de chegada seria uma inflação no centro da meta de 4,5% e uma economia crescendo entre 2% e 2,5%. É claro que há a hipótese adicional de decaimento gradativo do efeito do Petrolão na popularidade, que pode não ocorrer dependendo da dinâmica do escândalo e também das articulações de impeachment da presidente.

É importante notar que o mesmo saldo de popularidade de Fernando Henrique ao fim do seu segundo mandato era de 10%, e ele se reelegeu. O de Dilma ao fim do seu primeiro mandato era de 18%, e ela também se reelegeu. A projeção do modelo com o cenário da LCA indica um saldo acima de 10% para Dilma ao final do seu segundo mandato, o que sugeriria que ela teria condições de eleger seu sucessor ou sua sucessora. As projeções de mercado indicam um saldo menor, mas positivo – está abaixo daquele que propiciou a reeleição de FHC, por exemplo, mas não parece ruinoso para as chances eleitorais do candidato ou candidata que venha a ser apoiado ou apoiada pela atual presidente.

Borges apresentou esses resultados em reunião no Instituto Brasileiro de Economia (Ibre-FGV), no Rio, do qual agora é pesquisador associado. Na discussão, alguns economistas presentes ressalvaram que as projeções de crescimento até 2018 da LCA parecem otimistas, o que poderia até ser o caso também da mediana das projeções Focus. Além disso, paira sobre o País a perspectiva de uma crise fiscal mais séria, que poderia provocar eventos mais drásticos nos mercados de juro e câmbio, mudando de forma mais cabal as projeções econômicas até 2018.

Outro comentário foi de que, curiosamente, as projeções de popularidade de Borges dão razão em termos táticos – mas não necessariamente cívicos – à estratégia que parece estar crescendo dentro do PSDB de efetivamente tentar o impeachment de Dilma e sabotar o ajuste econômico. A lógica seria que ela está no seu ponto mais vulnerável, mas, caso não sofra impeachment, sua popularidade pode se recuperar ao ponto de conseguir eleger seu sucessor ou sua sucessora. (fernando.dantas@estadao.com)

Fernando Dantas é jornalista da Broadcast.

Esta coluna foi publicada pela AE-News/Broadcast em 14/7/15, terça-feira.