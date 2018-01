Janela que se fecha?

A janela de governabilidade de Michel Temer está se fechando e a reforma da Previdência ganha cada vez mais contornos de um sonho impossível para seus defensores. Como consolo, muitos imaginam que a reforma será a prioridade número um do próximo governo, a ser agilizada assim que o dia amanhecer em 1º de janeiro de 2019.

Recente estudo de três economistas da Universidade de Amsterdã, Roel Beestsma, Ward Romp e Ron van Maurik, entretanto, sugere que o melhor momento para fazer uma reforma da Previdência no Brasil pode já ter passado.

O trabalho analisa centenas de mudanças na Previdência em 24 países membros da OCDE entre 1970 e 2013. As alterações são divididas em quatro grupos. Dois deles caracterizam reformas expansionistas, que ampliam a cobertura ou aumentam a generosidade do sistema, como com a elevação dos benefícios. Os outros dois grupos são contracionistas (a concepção normalmente atribuída à expressão “reforma da Previdência”), seja apertando as regras, com redução de benefícios e aumento da idade mínima, seja criando incentivos, como bônus, para estimular as pessoas a trabalharem além da idade mínima.

Essa base de dados serve para diversos tipos de constatações e conclusões por parte dos autores. A que mais chama atenção, entretanto, é de que o timing das reformas reage muito pouco à percepção sobre mudanças demográficas que afetam o sistema previdenciário, estando bem mais ligado ao ciclo econômico.

De forma resumida, como explicam os economistas, os governos tendem a expandir o sistema previdenciário durante booms econômicos, e tendem a contraí-lo durante recessões.

Uma possível explicação para isto está ligada ao fato de que reformas contracionistas da Previdência têm seus custos no curto prazo e os benefícios no longo prazo, o que faz com que os governos tenham propensão a postergar este ajuste. Por outro lado, uma reforma expansionista, de forma inversa, tem benefícios mais imediatos e custos jogados para o futuro, e pode ser uma tentação em momento de boom.

Mas por que em momentos de crise haveria incentivos para fazer reformas contracionistas? Neste caso, na visão dos autores, é preciso compartilhar a conta do ajuste, e a única forma que os aposentados têm de contribuir é por meio ou dos seus benefícios previdenciários ou de sua poupança (mas esta é pequena em muitos países).

Mirando-se o caso do Brasil, o País acaba de passar por uma das mais severas recessões da sua história econômica, mas a governabilidade política tornou-se tão caótica que esta “oportunidade” de reformar a Previdência parece quase perdida.

É interessante notar que, de acordo com os resultados sugeridos pelo trabalho dos três economistas da Universidade de Amsterdã, a pauta da reforma da Previdência de fato entrou fortemente na agenda brasileira durante a recente recessão. Enquanto Dilma ainda governava, antes do impeachment, o tema foi caro para seus dois ministros da Fazenda, Joaquim Levy e Nelson Barbosa.

No período final logo antes do impeachment, enquanto a governabilidade de Dilma se esfacelava por completo, Barbosa e seus auxiliares ainda trabalharam num projeto de reforma da Previdência (e, recentemente, em artigo na Folha de São Paulo, o ex-ministro defendeu a necessidade de reformar a Previdência, o que, aliás, já é sua linha há bastante tempo – algo nem sempre percebido pelo mercado).

Com Meirelles, uma reforma bastante ousada preparava-se para ter seu primeiro voto na Câmara em meados deste ano, com chances bem razoáveis, segundo experientes analistas políticos, apesar do posicionamento oficial contrário da maioria dos parlamentares, que era percebido como um instrumento de barganha até o derradeiro momento (o teste definitivo, porém, acabou não ocorrendo).

De qualquer forma, a reforma foi torpedeada e posta a pique, ao menos nessa sua primeira e ambiciosa forma, pelo escândalo das fitas da conversa de Temer com Joesley Batista.

Agora, salvo uma grande surpresa, o mais que se pode ambicionar é alguma mudança extremamente limitada, como a idade mínima apenas, antes de 2019, e mesmo isto se torna a cada dia menos crível.

Todas as apostas se voltam para 2019, mas, se confirmado que será um ano de expansão econômica, é preciso ver se o novo governo – contrariando a tendência mostrada pelo estudo de Beetsma, Romp e van Maurik – vai tocar a reforma da Previdência na fase favorável do ciclo econômico. Será preciso muita convicção e disciplina política, ingredientes que não são nada abundantes no Brasil. (fernando.dantas@estadao.com)

Fernando Dantas é colunista do Broadcast

Este artigo foi publicado pelo Broadcast em 14/11/17, terça-feira.