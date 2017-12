No meio político, tanto entre os participantes quanto entre os analistas, começa a engrossar o caldo das críticas à “judicialização da política”. Numa primeira análise, parece uma queixa difícil de engolir para o resto da população. Afinal, não haveria nenhuma judicialização se os políticos simplesmente cumprissem a lei.

Mesmo com essa ressalva inicial, vale a pena examinar os argumentos daqueles que veem a atividade política sendo subjugada de tal forma pelo ativismo do Ministério Público (MP), Polícia Federal (PF) e do Judiciário que se criou uma situação de progressiva paralisia econômica e política do País.

Um renomado político, que participou da fundação de um dos principais partidos brasileiros, considera que o ativismo do Judiciário, MP e PF se tornou um fim em si mesmo. Na sua visão, essas estruturas estatais de controle têm intensificado e espetacularizado as suas ações para criar um estado de tensão e desconfiança permanente na sociedade em relação à atividade política. Isto, por sua vez, justifica uma ação cada vez mais intrusiva daquelas entidades, numa espécie de círculo vicioso. Ele argumenta que a mídia também tem interesse nesse processo, que amplia o seu poder e influência.

O cientista político Octavio Amorim, da Escola de Administração Pública e de Empresas (Ebape/FGV-Rio) pensa de forma semelhante, embora não vá tão longe nas suas críticas ao Judiciário e às instituições de controle.

Amorim considera que a judicialização está enrijecendo o processo político, deixando os principais partidos incapazes de reagir à crise econômica e institucional. No limite, PT, PSDB e PMDB estão seriamente tolhidos em relação não só à sua preparação estratégica para as eleições de 2018, mas até para lutar pela sua própria sobrevivência.

O problema, na sua visão, é que praticamente todas as principais lideranças políticas do País estão na defensiva em termos pessoais, diante do avanço das investigações da Lava-Jato. E, dessa forma, não conseguem elaborar e priorizar respostas políticas para a crise.

“Os nossos principais partidos fizeram coisas muito ruins, mas também fizeram coisas muito boas, e é preciso resgatar a dignidade da atividade política”, diz Amorim.

Ele lembra que, com contribuições tanto do governo tucano quanto petista no período da redemocratização, o Brasil viveu na década passada um período ímpar na sua história, em que se combinaram democracia, crescimento econômico, distribuição de renda e prestígio internacional.

“Ainda que em parte possa ter havido melhoras ilusórias e não permanentes, é algo que não se pode jogar fora”, analisa o cientista político. Ele recorda que foram políticos do Congresso Nacional que definiram a independência e os poderes de investigação das instituições de controle e do Judiciário, e também o instituto da delação premiada.

Amorim não sugere que os crimes cometidos pelos políticos devam ser perdoados, e lembra inclusive que MP, PF e o Judiciário estão atentos para desmontar quaisquer tentativas de “acordão”.

A sua sugestão para os principais partidos é a de que façam (cada um por si) um pedido público profundo e consistente de desculpas à sociedade brasileira, como forma de criar uma plataforma mínima de boa vontade que permita a retomada da atividade política, sem prejuízo das investigações que envolvam os políticos individualmente.

“Tenho sido criticado por ingenuidade ao fazer essa proposta e não tenho segurança de que ela teria o efeito pretendido, mas não vejo nenhuma outra chance de que o sistema político que deu base à vida do País após a redemocratização saia das garras cada vez mais apertadas da judicialização – os partidos atualmente estão num jogo à beira do precipício e é possível que no final todos caiam”, conclui Amorim. (fernando.dantas@estadao.com)

Fernando Dantas é colunista do Broadcast

Esta coluna foi publicada pelo Broadcast em 30/5/17, terça-feira.