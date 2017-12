Levy cobra apoio para ajuste fiscal

Na reunião da quinta-feira passada em Brasília com economistas de instituições financeiras e de associações empresariais, o ministro da Fazenda Joaquim Levy – que escutou mais do que falou – deixou entrever, segundo relato de alguns dos presentes, que a política fiscal é de fato a sua grande preocupação. Levy cobrou que o empresariado se empenhasse tanto em apoiar a política fiscal quanto se dedica a defender suas posições quando se trata de impostos ou benefícios que atingem diretamente os seus setores. Na visão de alguns que estiveram no encontro, foi um claro pedido de ajuda, e sinal de que o ministro tem consciência de que a política fiscal é o calcanhar-de-aquiles do atual ajuste.

E, de fato, as contas públicas se tornaram o grande ponto de interrogação da correção de rumos em curso num momento em que, apesar da maré negativa para o governo em termos políticos e de popularidade, alguns analistas avaliam que a estratégia de ajuste da equipe econômica começa a colher os primeiros frutos. Paradoxalmente, a piora do mercado de trabalho e a velocidade da queda a renda real são vistos como sinais de que estão encaminhadas as correções necessárias tanto no front inflacionário quanto das contas externas. Por se tratar da parte mais dolorosa do ajuste, seria até positivo que ocorresse rapidamente, permitindo também que se estenda menos no tempo.

Há evidências também de que o Banco Central está tendo sucesso na sua estratégia de recuperação da credibilidade. Desde o início do ano, a expectativa mediana do mercado (medida pela pesquisa Focus do BC) para o IPCA de 2015 saiu de 6,56% para 9,00%. Porém, mesmo com esta fortíssima deterioração do cenário esperado de inflação neste ano, as expectativas para 2016 caíram durante o ano de 5,7% para 5,5%; e as de 2017, de 5,5% para 4,7%. “Este é um sinal claro de resgate de credibilidade do BC”, diz o economista-chefe de uma gestora de recursos.

Já na área fiscal, as notícias não são boas. As medidas estruturais propostas pelo governo foram desidratadas no Congresso, que de quebra vem jogando “bolas nas costas” da equipe econômica, com o recente voto da Câmara pela indexação de todas as aposentadorias e pensões do INSS ao salário mínimo. Além do problema criado em si, há a sinalização de que a classe política não parece disposta a apoiar o Executivo no penoso e difícil processo de retomada do controle sobre as contas públicas.

Além disso, a arrecadação está tendo um péssimo desempenho. Parte do problema deriva da recessão deste ano, que também está vindo pior do que o imaginado quando, no final do ano passado, foram estabelecidas as metas de superávit do setor público consolidado de 1,2% e 2% do PIB, respectivamente, para 2015 e 2016. Mas a situação pode ser ainda pior. Há indicações de que as receitas do governo possam ter sido afetadas de forma mais estrutural nos anos recentes. A recorrência dos programas Refis, por exemplo, levou muitas empresas a pararem de pagar determinados impostos, na expectativa de mais uma etapa de refinanciamento em condições melhores. Alguns analistas já avaliam que isto pode ter provocado efeitos relevantes na capacidade do Estado de arrecadar.

E há, finalmente, a pesada herança das “pedaladas”, que simplificadamente podem ser vistas como contas atrasadas do Tesouro. Os problemas da aprovação das contas do governo federal junto ao Tribunal das Contas da União (TCU) podem estar forçando que a reversão das pedaladas – um objetivo claro e positivo da atual equipe econômica – aconteça de forma mais rápida, o que também se torna mais um empecilho para o cumprimento da meta fiscal este ano.

Com todos esses fatores jogando contra, fica em risco uma dos pilares mais importantes da atual estratégia econômica, que é o de eliminar as preocupações com a solvência pública brasileira e afastar o fantasma de downgrade e perda do grau de investimento por parte das agências de rating. A cobrança de apoio de Levy na reunião com os economistas é um sinal da importância decisiva de virar o jogo no front fiscal. (fernando.dantas@estadao.com)

Fernando Dantas é jornalista da Broadcast

Esta coluna foi publicada pela AE-News/Broadcast em 29/6/15, segunda-feira.