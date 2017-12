Levy pode cair?

Quais são as chances de o ministro da Fazenda, Joaquim Levy, sair do governo como resultado da deterioração crescente do cenário político-econômico e da reação contrária à sua política econômica por parte de correntes do Partido dos Trabalhadores? Esta é uma questão que voltou a ganhar a atenção de alguns analistas recentemente, na esteira de reportagens na imprensa sobre o suposto enfraquecimento de Levy junto à presidente Dilma Rousseff e de manifestações públicas de quadros relevantes do PT contra o ministro.

Trata-se de uma interrogação vital para o mercado. É difícil imaginar que um processo de ajuste econômico tão doloroso e difícil como o que vem sendo realizado atualmente não seja radicalmente abalado pela saída do seu principal defensor dentro do governo. Independentemente da orientação ideológica e programática de um hipotético substituto de Levy, é improvável que um ajuste que já vem sendo bombardeado por rebeliões da base, derrotas no Congresso e uma deterioração fiscal muito maior que a antecipada sobreviva na ausência do ministro.

Segundo um economista que já trabalhou em campanhas do PSDB paulista, “a legitimidade do ajuste do Joaquim Levy se dá pela perspectiva de crescimento posterior, mas já está claro que o crescimento não virá tão cedo”. Na sua visão, a percepção crescente de que não haverá recuperação a tempo hábil e na intensidade necessária para resgatar a popularidade da presidente e do PT estaria minando as condições de permanência de Levy no governo. O economista menciona recente artigo do senador Lindbergh Farias que pede a “reorientação da política econômica”, diz que a política de austeridade de Levy está fracassando e compara o caso do Brasil com os da Grécia, Espanha e Portugal.

“Esse artigo é mais um sinal de que a deterioração da situação de Levy no governo está vindo mais cedo do que se esperava”, diz o economista.

Celso de Barros, cientista político pela Universidade de Campinas e doutor em Sociologia por Oxford, tem uma visão diferente. Simpatizante do PT e especializado na análise do partido, com vários artigos publicados na imprensa, Barros confessa que não é fácil para ele entender as motivações de Lindbergh e de outros dentro do PT que atacam Levy. De qualquer forma, o sociólogo diz não conhecer nenhuma evidência de que a posição do ministro da Fazenda esteja fundamentalmente comprometida.

Ele alerta, por outro lado, que pode estar sendo impelido por algum “wishful thinking”, já que é um defensor do ajuste fiscal. O mesmo poderia ser dito, entretanto, de analistas que veem grande fragilização de Levy e são, em boa parte, simpatizantes do PSDB.

Barros nota inicialmente que a ideia de que uma virada populista da política econômica a essa altura do campeonato resgataria a popularidade presidencial provavelmente não é levada a sério por Dilma, Lula e talvez nem mesmo pelos proponentes da ideia. “Supondo que as pessoas mantêm um mínimo de racionalidade, não dá para acreditar nisso”.

Segundo Barros, o desemprego já subiu (é claro que pode subir mais) e a popularidade já despencou, de tal forma que o custo do ajuste já foi pago, pelo menos em parte expressiva. É evidente que uma reversão da política não traria de volta uma bonança econômica a tempo de salvar o PT nas eleições municipais do próximo ano. Por outro lado, sempre há alguma chance, mesmo que seja pequena, de que pós-ajuste a economia possa se recuperar e melhorar as chances do partido na próxima eleição presidencial. Em outras palavras, interromper o tratamento neste ponto não faz sentido em termos de “timing” eleitoral.

O sociólogo aponta que Tarso Genro, ex-governador gaúcho, é a principal liderança nacional que faz um movimento para tentar puxar o PT à esquerda, incluindo o fim da aliança com o PMDB. Mas a sua corrente, a Mensagem ao Partido, foi derrotada no recente Congresso do PT, apesar de alguma expectativa de seus correligionários de que poderia ganhar.

Genro mudou-se politicamente para o Rio, um Estado no qual o PT tinha uma tradição de maior esquerdismo, o que foi destruído com a aliança com Anthony Garotinho articulada pela liderança nacional. Para Barros, talvez a política fluminense explique parcialmente as recentes posições de Lindbergh, pois o senador, ex-prefeito de Nova Iguaçu, por razões regionais também tem o PMDB como um entrave às suas ambições na política estadual (foi derrotado por Luiz Fernando Pezão na recente eleição a governador).

Barros observa que, na sua carreira no PT, Lindbergh nunca teve um perfil muito ideológico, e inclusive fez alianças à direita no seu governo de Nova Iguaçu.

A amizade de Lindbergh com Lula não impressiona muito o sociólogo. Neste caso particular, ele vê duas hipóteses que poderiam indicar que as críticas do senador a Levy são apenas a ponta de um iceberg de um ataque muito mais forte. A primeira é que Lindbergh esteja tentando convencer Lula do acerto desta posição, o que Barros considera totalmente improvável ou inócuo.

A segunda é que Lula esteja usando Lindbergh para externar uma posição sua. O sociólogo nota, porém, que o ex-presidente tem interlocutores bem mais poderosos no PT e inclusive no governo, caso fosse por essa linha. “É mais provável que Lula, assim como faz com todo mundo, diga ao Lindbergh o que ele quer ouvir”, analisa Barros.

Feita todas essas ressalvas, o sociólogo identifica um cenário em que a insatisfação das bases petistas com Levy poderia de fato levar à derrubada do ministro: “Se o impeachment se tornasse algo muito provável e iminente, uma política econômica cujos frutos são de médio e longo prazo de fato perderia o sentido – neste caso, talvez pudesse haver uma reversão”. (fernando.dantas@estadao.com)

Fernando Dantas é jornalista da Broadcast

Esta coluna foi publicada pela AE-News/Broadcast em 9/7/15, quinta-feira.