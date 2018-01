Maia e a Previdência

Segundo uma fonte do governo, há aproximadamente dez dias para que seja definida uma agenda possível de aprovação de reformas e outras medidas relevantes da pauta econômica após Michel Temer ter sobrevivido à segunda votação no Congresso sobre a permissão para que fosse julgado pelo Supremo.

Os dez dias são o tempo para a rearticulação da base e para que o governo negocie com ela um possível desfecho para a novela da Previdência.

Nesse contexto, o papel do presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ) é fundamental. Maia vem se cacifando como peça chave do programa de reformas econômicas abraçado por Temer e que a elite econômica reza para que tenha prosseguimento – o que for possível agora, e, principalmente, no próximo governo.

Aliás, na visão de muitos analistas, incluindo este colunista, esse programa é fundamental não só para a elite, mas também para a sociedade como um todo, incluindo os pobres, embora boa parte dele seja considerada impopular.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Como figura essencial para que alguma mudança na Previdência seja aprovada ainda no governo Temer, Maia provocou certa apreensão ao se ausentar do País com uma comitiva de deputados federais, em viagem oficial a Israel, Palestina, Portugal e Itália, iniciada na última sexta-feira, dia 27/10, e com retorno programado para o próximo domingo, 5 de novembro. Afinal, o tempo útil de funcionamento do Congresso é superexíguo até o recesso, e ninguém acredita que reformas – ainda mais custosas politicamente, como a previdenciária – possam andar em 2018, ano eleitoral.

Mas há uma visão também de que esta semana, com seus feriados, é perdida de qualquer forma, e que a viagem de Maia não prejudica o timing para uma eventual primeira rodada de votação no plenário da Câmara da reforma da Previdência, que está pronta para isto.

Há descrédito sobre a possibilidade de que a reforma possa ser aprovada tal como está no relatório de Arthur Maia (PPS-BA). Mas emendas aglutinativas previamente negociadas entre o governo e a base poderiam rapidamente recompor a proposta e conformá-la ao que for acertado.

Segunda fontes próximas ao Congresso, há um grupo de deputados que defende uma reforma que apenas crie a idade mínima para novos entrantes (inócua do ponto de vista do atual problema fiscal), e outro que defende idade mínima com regra de transição. E há, naturalmente, o grupo que simplesmente quer deixar tudo para 2019.

A recomposição da base deve envolver uma reforma ministerial, que, na visão de Ricardo Ribeiro, analista político da consultoria MCM, deve ser feita em breve e não em março e abril do próximo ano, como chegou a se pensar. O Centrão deve ser ainda mais contemplado, e o PSDB pode perder espaço.

De qualquer forma, o papel de Maia na equação da reforma da Previdência é fundamental. Rafael Cortez, analista político da consultoria Tendências, nota que o poder de agenda do Executivo está um pouco fragilizado pelo protagonismo de Maia, que “passa por fazer movimentos mais autônomos em relação à agenda do governo, nem tanto no conteúdo das medidas, especialmente na questão fiscal, mas sim em relação à forma”.

Cortez ressalva que Maia vem contribuindo para a governabilidade, mas esse enfraquecimento do poder de agenda de Temer pode colocar em risco a aprovação de qualquer reforma da Previdência. O analista observa que a agenda já está bem pesada apenas pelo novo pacote fiscal de Temer, que adia reajustes a servidores e institui a contribuição de 14% na Previdência do funcionalismo federal.

Rodrigo Maia, entretanto, deveria pensar grande. O deputado, em clara ascensão na elite parlamentar, tem muitos objetivos legítimos: o plano A de reeleger-se e continuar como presidente da Câmara a partir de 2019; ocupar com seu grupo (incluindo o pai, César Maia, e o ex-prefeito Eduardo Paes) o espaço político no Rio de Janeiro, após o furacão da Lava-Jato; e ajudar o DEM a crescer em 2018 e voltar à primeira divisão da vida partidária brasileira.

Mas Maia não deveria perder de vista que os grandes políticos precisam ter uma visão de País à qual estejam associados e pela qual lutem consistentemente e sejam identificados. No seu caso, ele foi bastante eficaz em chamar para si a fundamental bandeira das reformas econômicas sem as quais o Brasil permanecerá atolado no nível relativo de desenvolvimento que possuía no início dos anos 80. É importante, porém, que no afã de perseguir seus objetivos táticos de curto prazo, Maia não atrapalhe a agenda possível de reformas e diminua a sua própria estatura como político ascendente. (fernando.dantas@estadao.com)

Fernando Dantas é colunista do Broadcast

Esta coluna foi publicada pelo Broadcast em 31/10/17, terça-feira.