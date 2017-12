Mercado teme perda de poder de Levy

O noticiário dos jornais esta manhã sobre o imbróglio da mudança da meta fiscal para 2015 deixou o mercado preocupado com a possível perda de poder do ministro da Fazenda, Joaquim Levy, segundo fontes ouvidas por esta coluna. Com a confirmação à tarde da nova meta de superávit primário do setor público consolidado de 0,15% do PIB, consolidou-se a hipótese mais temida pelos analistas.

Não há mais dúvidas de que a meta original de 1,1% do PIB era impossível de cumprir, dada a vertiginosa queda da receita tributária real na esteira de uma violenta recessão que não se antecipava quando o objetivo fiscal foi fixado no final do ano passado.

O que estava em jogo, portanto, era a estratégia de recuo da equipe econômica. Em recente reunião de Levy com economistas do mercado e de associações empresariais, houve uma maioria entre os interlocutores do ministro favorável à ideia de que a meta original deveria ser preservada até quando fosse possível, como instrumento de pressão sobre os políticos para aprovar as medidas impopulares pendentes do ajuste fiscal.

Evidentemente, há que se levar em conta o risco de que o Tribunal de Contas da União se sinta ludibriado com as projeções do relatório trimestral de receitas e despesas, a ser divulgado hoje – este é um dos problemas que o governo, ameaçado de impeachment, enfrenta junto ao TCU em relação a 2014.

Ainda assim, como diz uma fonte de mercado, “circularam tão livremente histórias de que Levy não queria rever a meta agora, e de que, ao rever, queria reduzi-la o mínimo possível, que fica difícil acreditar agora que não tenha sido uma derrota do ministro”.

Na verdade, analistas identificam uma estratégia de contenção de danos de última hora por parte da comunicação do Ministério da Fazenda, com declarações do ministro, matéria e notas na imprensa insistindo na ideia de que Levy nunca disse explicitamente que não reduziria a meta de 2015 em hipótese alguma.

O problema com essa estratégia, mesmo que sua premissa básica seja formalmente verdadeira, é que toda a conotação do noticiário econômico, antes desta súbita virada final da comunicação, ia na direção de que Levy queria adiar e minimizar a revisão.

Assim, o que se imaginava é que, ainda que recorrendo a receitas não recorrentes – como taxação de recursos repatriados, mini Refis e a abertura de capital de empresas estatais –, Levy brigava por uma nova meta acima dos 0,4% defendidos por Romero Jucá (PMDB-RJ) e acima mesmo do 0,6%, outro número que, segundo a imprensa, era cogitado no interior do governo.

Além da preocupação com a redução da meta de superávit primário em 2015, a inquietação do mercado é sobre o que uma eventual perda de poder de Levy no governo pode significar em termos da imensa e dificílima agenda de ajuste de curto, médio e longo prazo da economia brasileira. (fernando.dantas@estadao.com)

Fernando Dantas é jornalista da Broadcast

Esta coluna foi publicada pela AE-News/Broadcast em 22/7/15, quarta-feira.