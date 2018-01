Minoria poderosa

De acordo com matéria publicada pelo grupo Estado, de Lorenna Rodrigues, Fernando Nakagawa e Igor Gadelha, parlamentares apresentaram 236 emendas para mudar a medida provisória que adia para 2019 o reajuste dos funcionários públicos e aumenta de 11% para 14% a contribuição previdenciária dos servidores. Em especial, uma série de categorias, como policiais federais, professores, diplomatas, auditores da receita e médicos peritos, são excluídas do adiamento do reajuste pela benemerência dos seus protetores no Congresso Nacional. Várias emendas mantém a contribuição de 11%.

Não deixa de ser curioso. EM 2015 o Brasil tinha 2,2 milhões de servidores federais civis e militares, na ativa ou inativa (incluindo pensionistas), nos três Poderes. Considerando que havia um número médio de três pessoas por domicílio no Brasil também em 2015, chega-se a um tamanho máximo da população potencialmente afetada pelo adiamento do reajuste dos funcionários federais de 6,6 milhões (deve ser até menos que isso, pois há famílias com mais de um funcionário federal, e a média de pessoas por domicílio em famílias com servidores pode ser menor que a brasileira).

De qualquer forma, está se falando aqui de uma parcela de no máximo 3,3% dos brasileiros (que eram 205 milhões em 2015), e que, com certeza, tem padrão de vida acima da média nacional. No entanto, a enorme mobilização no Congresso Nacional, com as 236 emendas, indica que esses 3,3% dos brasileiros detêm um poder político totalmente desproporcional ao seu tamanho.

O fato de que, dentro desse universo do funcionalismo, algumas categorias em especial recebam o grosso da proteção dos parlamentares torna ainda mais elitista o caráter desta atuação. Dessa forma, é totalmente despropositado listar a MP do adiamento dos reajustes como uma medida “impopular”, já que atinge uma parcela muito pequena dos brasileiros, e que está em média no extrato mais alto em termos de padrão de vida.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Trata-se, isto sim, de puro poder de lobby de grupos que compartilham interesses com os parlamentares (que também são funcionários públicos) e que, em relação aos deputados e senadores, possuem proximidade especial e poderosos instrumentos de pressão.

Evidentemente, compreende-se que qualquer categoria profissional fique insatisfeita e proteste contra o adiamento de reajustes e aumentos previamente acertados, ou contra um aumento da sua contribuição previdenciária. Essas medidas, entretanto, não acontecem no vazio. O Brasil vive desde 2015 uma dramática crise fiscal, cuja não resolução pode prolongar por mais algumas décadas a estagnação relativa do desenvolvimento socioeconômico que vem desde os anos 80, relegando grandes massas a continuar vivendo na pobreza e na miséria.

É claro que o adiamento dos reajustes e a alta da contribuição previdenciária não vão, nem de longe, resolver o problema fiscal, mas representam uma cota de sacrifício, nada gigantesca, que é legítimo de se cobrar dos servidores – levando em conta que o País apenas sai de uma recessão que produziu terra arrasada em termos de renda e emprego para a população no setor privado, que não goza da estabilidade da quase totalidade dos funcionários públicos.

A tentativa de demonizar o funcionalismo e de fazer desta parcela da população o bode expiatório pelas dificuldades econômicas brasileiras é errada e contraproducente. Apesar de todos os problemas de eficiência do setor público nacional, e de haver efetivamente defeitos sérios de incentivos que fazem com que uma parcela trabalhe menos do que deveria, existem muitas ilhas de excelência e funcionários que trabalham tanto ou mais que seus pares na iniciativa privada.

Daí, porém, a confundir a demanda corporativa de uma minoria com os interesses “populares” vai uma grande diferença. As coisas têm que ser chamadas pelo nome certo. A mobilização contra a MP de adiamento dos reajustes e elevação da contribuição previdenciária merece ser chamada por apenas um nome: lobby. (fernando.dantas@estadao.com)

Fernando Dantas é colunista do Broadcast

Esta coluna foi publicada pelo Broadcast em 7/11/17, terça-feira.