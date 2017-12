O Brasil sem reformas Na minha coluna do Estadão da sexta-feira, 19/5, argumento que a piora do mercado com o choque político da gravação de Temer vai se irradiar pela economia e piorar também a vida de todos os brasileiros. A razão é que o escândalo colocou em xeque as reformas, especialmente a mais importante de todas, da Previdência.