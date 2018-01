O exemplo de São Paulo Meu artigo no Estadão na sexta, 3/11/17. Há indignação contra os níveis altíssimos e crescentes de homicídios no Brasil, mas poucas sugestões concretas sobre qual o caminho para reduzir o problema. Uma boa alternativa seria estudar o caso paulista, com menor taxa de homicício do país, e que passou por grande redução nos últimos 15 anos.