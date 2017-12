Para onde vai a política econômica?

Em 2006, quando Guido Mantega substituiu Antonio Palocci no Ministério da Fazenda, nenhum analista anteviu que se tratava de um marco na história da política econômica brasileira. Hoje, com o benefício da visão retrospectiva, pode-se dizer que foi ali que começou a acabar o período de políticas econômicas moderadamente liberais tocadas sucessivamente pelos ministros da Fazenda – que serviram a governos adversários – Pedro Malan e Palocci.

Em 2006, com a entrada de Mantega na Fazenda, começou a germinar o tipo de política econômica que chegaria ao seu infeliz apogeu com a nova matriz econômica, que vigorou até 2014.

As transições entre regimes de política econômica podem ser suaves, quase em ‘dégradé’, ou abruptas e evidentes. A era liberal interrompida pela nova matriz, por exemplo, é datada a partir do plano Real em 1994. Mas suas raízes estendem-se até pelo menos o governo Collor, com a abertura comercial e medidas de racionalização tomadas durante a gestão na Fazenda de Marcílio Marques Moreira.

Da mesma forma, quando Mantega entrou para a Fazenda com um discurso de continuidade, e com Henrique Meirelles mantido no Banco Central, não aconteceu nenhuma virada heterodoxa explícita, e os analistas e o mercado em geral continuaram embalados pela visão de que as reformas e mudanças dos 12 anos precedentes seriam preservadas.

Uma situação diferente, de corte abrupto, ocorreu em 2015, com o grande estelionato eleitoral representado pela nomeação de Joaquim Levy para o Ministério da Fazenda depois de uma campanha em que a ex-presidente Dilma Rousseff investiu com muita agressividade contra o ideário liberal.

O que fica claro dessas transições de política econômica das últimas décadas é que elas tanto podem ser gradativas e pouco perceptíveis de início, como a de 2006, como também podem ser surpreendentes e radicais, como a de 2015. Ambas as possibilidades tendem a escapar à capacidade de previsão dos analistas.

No momento, a grande dúvida é se o regime de política econômica de cunho liberal iniciado em 2015 está passando por uma zona de turbulência ou se, ao contrário, ele terá vida breve e será apenas um interregno na era populista iniciada em 2006.

As agências de rating S&P e Moody’s parecem preocupadas com essa segunda hipótese, tanto que, na última semana, a primeira colocou a nota brasileira em observação para possível rebaixamento e a segunda reverteu a melhora da perspectiva da nota realizada em março, trazendo-a de volta ao patamar negativo.

O mercado parece ter reagido de forma ambígua. Imediatamente após o escândalo envolvendo o presidente Michel Temer, que colocou em xeque a reforma da Previdência, os ativos brasileiros se comportaram de forma histérica, batendo em vários limites máximos de variação.

Posteriormente, no entanto, bolsa, dólar, juros e risco se firmaram em níveis piores do que os da fase pré-escândalo, mas melhores do que seria de se supor em face de um risco considerável de naufrágio da política econômica liberal em curso. No fundo, é como se o mercado visse algum risco desse pior cenário, mas lhe atribuísse uma probabilidade relativamente baixa.

A visão benigna da atual crise política é a de que, no cenário mais provável, o País caminha para uma eleição indireta para substituir Temer, e que o Congresso de centro-direita vai chegar a um nome que dê prosseguimento às reformas. Ainda que o grau de diluição aumente bastante em função da piora da governabilidade, a direção correta será mantida. Não é o melhor dos mundos, mas também não é o fim do mundo.

Nesse contexto, a saída de Maria Sílvia Bastos Marques do BNDES deve ser encarada como um sinal de alerta. Toda a suposição de continuidade tem como alicerce a manutenção da atual equipe econômica, ou pelo menos da sua orientação de política econômica.

Maria Sílvia, entretanto, aparentemente caiu pelos seus méritos – isto é, por ter levado a cabo uma das principais tarefas de limpeza dos escombros da nova matriz, que é a de pôr fim ao desastroso dirigismo da era das “campeãs nacionais” e à disparada suicida das despesas parafiscais, que levou ao colossal gasto de R$ 57 bilhões em subsídios do BNDES apenas em 2015.

A eventual remoção desse pilar da reconstrução econômica afeta diretamente todos os outros. Ilan Goldfajn e sua competente equipe do Banco Central, por exemplo, terão agora que lidar também com o risco imponderável de que o BNDES descalibre com suas ações a pontaria da política monetária? A mesma pergunta vale para os condutores da política fiscal, pois esta e a parafiscal são vasos comunicantes.

Indo um passo além, todos os renomados técnicos que ainda estão no governo terão interesse em permanecer se Temer se agarrar desesperadamente ao cargo e abrir as burras do Tesouro aos grupos de pressão que ainda o sustentam, como teme-se possa ser o objetivo não confessado da transição no BNDES? Somente a perspectiva história revelará com certeza a direção que será tomada pela política econômica a partir da turbulência atual. Em meio ao nevoeiro dos acontecimentos, entretanto, a atitude mais sensata é a cautela. (fernando.dantas@estadao.com)

Fernando Dantas é colunista do Broadcast

Esta coluna foi publicada pelo Broadcast em 29/5/17, segunda-feira.